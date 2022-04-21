成為 Volkswagen T7 雙生車？　下一代 Ford Transit Custom / Tourneo Cust

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從畫面來看，此車應為下一世代 Transit Custom 或 Tourneo Custom，其輪廓暗示有望比照新一代 Tourneo Connect 般成為與 Volkswagen 合作打造的車款，使 Tourneo Connect 變為 Caddy Maxi 的雙生車系，而 Tourneo Custom 則變為 Volkswagen T7 的雙生車。
在影片及原廠的說明稿當中，即將登場的 Transit Custom 或 Tourneo Custom 在車頭增加 E 字母，代表將搭載電能化的動力配置，研判應會與 Volkswagen T7 所提供的 eHybrid 插電式油電複合動力相仿，具備 218ps 最大綜效馬力。
造型設計上，新一代 Transit Custom 或 Tourneo Custom 在頭燈導入橫貫式 LED 導光條設計，車尾則有別於 Volkswagen T7 的橫置式燈具改為直立式燈具，內部導光條也經過特殊的排列，至於車側較現行款方正的線條則進一步象徵此車與 Volksawgen T7 具有高度的相關性。
Ford 成立 Ford Pro 部門來推展商用車業務，更宣示將會在 2024 年前推出 4 款純電動商用車，接下來還會針對生產製造、物流及供應鏈實施減排措施，目標 2035 年時在歐洲市場達到碳中和。關於 Ford 全新廂型車的消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。