孩子總莫名發怒恐是「情緒劫持」！　正念遊戲助強化心智

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臺北市立聯合醫院松德院區臨床心理科臨床心理師張富美指出，在臨床上，經常聽到家長表達孩子行為的片段，而孩子負向想法引發更強烈情緒，越演越烈導致被自己的想法和感覺牽著鼻子走，陷入一個無境迴路，卻又無力改變，這稱「情緒劫持」（emotion hijack）；心理學家高曼（Daniel Goleman）在《EQ》提出的概念，而當孩子有穩定可調控的注意力，便可以意識到何時被想法與情緒主宰，進而避免被情緒劫持。
正念遊戲四部曲 調節情緒重拾快樂
張富美提供家長與老師們幾個正念遊戲步驟，一步一步將孩子試著從情緒劫持中拉回來：
1.一動一靜找回注意力
動態活動除了好玩，也可以從肢體活動有效釋放，「身體搖擺」練習，利用感官知覺的強度交替，快速大動作的搖擺及小動作的轉換，讓個案忘卻原本佔據在腦海的意念和想法，進而留意自己在小動作的細微感官知覺，把注意力拉回來。
2.察覺和別人的關係
「氣球手臂」練習，幫助孩子覺知身體在空間的動作，了解自己身體跟別人和物體（桌、椅、花瓶）之間的關係，以及動作的特性（快、慢、流暢、間斷），培養對自我察覺。
3.釋放一天的壓力
「專屬於你的星星」練習，讓孩子專注體會身體的感受，拋開思緒。
4.用想像的方式，把自己的挫折及其他痛苦的感覺，放進「粉紅泡泡」裡，向他們道別，並且祝福它。
家長正向概念 引導孩子重拾平靜
心理師透過教導家長正念概念，引導孩子循序發展注意力，增加自我察覺，調節情緒，拋開思緒並與負向感受說再見，重拾平靜的心情，讓孩子迎向快樂的生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53456
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