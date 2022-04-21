走路沒有「腳踏實地」的感覺　當心「頸椎狹窄」惹禍

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新竹臺大分院外科部神經外科徐秋豪醫師說，頸椎狹窄導致脊髓壓迫可能的原因有椎間盤突出、骨刺等退化疾病；東方人常見的後縱韌帶鈣化、外傷或是腫瘤等等。常見的症狀包含有走路不穩、四肢肌張力上升以及感覺變遲鈍；常聽到病人主訴走路像是走在棉花上，沒有「腳踏實地」的感覺。
此外，頸椎狹窄的病人亦時常會表示下肢肌肉無力但緊繃、跨步困難且步伐變小。由於此類病人通常不會出現雙手雙腳的痠、麻、痛等大家所熟知因脊椎退化所造成的神經症狀，往往會誤以為只是單純年紀增長、功能退化，進而延後了就醫以及診治的時間。
微創手術治療 減少神經壓力
徐秋豪醫師指出，根據國際脊椎學術組織的建議，當頸椎狹窄合併有脊髓壓迫的臨床表徵時，手術是最適合的治療方式。如果是椎間盤突出或骨刺等退化疾病，可透過微創手術的方式，在顯微鏡的輔助下，從頸部前方將壓迫的軟骨及骨刺移除，以達到神經減壓的效果。
複合式手術室 降低手術風險
徐秋豪醫師也提到，複合式手術室設有多軸式機械臂錐束斷層造影系統。在脊椎手術執行過程中，得以即時安排術中3D影像，幫助執刀醫師清楚知道所使用的骨材與植入物位置是否理想，是否需要立即調整，如此可大幅降低病人手術的風險，並減少需要在影像檢查室與手術室的轉送流程。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53467
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