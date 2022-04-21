手麻背痛竟險喪命！　「複合型心臟手術」獲重生

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羅東博愛醫院心臟血管外科賴韋良主任表示，張先生主動脈剝離的血管破口位於主動脈根部，位置距離主動脈瓣膜非常近，屬於較複雜的主動脈根部手術，除了升主動脈置換手術外，還要進行主動脈瓣膜置換手術及兩側冠狀動脈開口重置手術，並為主動脈弓分枝血管進行繞道手術及胸主動脈支架置放手術，為一複合型的心臟手術。
主動脈剝離 須及時救命
複合型的心臟手術，通常手術風險較高，且手術進行時，需要在病人心臟停止跳動時完成。
賴韋良主任強調，根據臨床統計，因主動脈剝離病況緊急，病人若沒有立即接受治療，幾乎48小時內就會死亡，但若接受手術治療，手術成功率則高達80％～90％。因此，心臟手術的執行仰賴心臟血管外科醫師、操作體外循環機(人工心肺機)的體循師、外科技術員、加護醫學科與加護病房護理師24小時待命，以隨時在病人需要時，和時間賽跑，讓手術團隊在分秒必爭的情況下順利完成治療。
主動脈剝離高危險群 這樣做降低發病風險
賴韋良主任提醒，高血壓、三高等慢性病患者通常是主動脈剝離的高危險群，呼籲高血壓患者的用藥一定要規律，並且定期回診、保持心情愉快與作息穩定，方有助於降低不必要的健康風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53470
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