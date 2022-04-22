美式豪華休旅大塊頭　第五代 Jeep Grand Cherokee L Summit Reserve 試駕

●全新第五代大改款車型
●首次提供第三排座椅，同時保有行李廂空間
●Palermo 真皮座椅搭配菱格車縫線
●第一排電動記憶座椅含加熱通風及按摩功能
●全系列提供六人座，七人座需選配
●第二排傾倒可做到完全平整，中央置物盒也可前翻方便第三排使用
●第三排座椅電動收摺
●擁有 19 支 McIntosh 揚聲器、夜視行人及動物偵測、四區恆溫
●搭載三個不同的四輪驅動系統滿足不同的環境使用
●提供三種不同功能的四輪驅動系統
Quadra-Trac I 分動箱:高速檔
Quadra-Trac II 分動箱:高速檔+低速檔
Quadra-Drive II 高、低速檔和主動式電子限滑差速器
●配備 Quadra-Lift 氣壓懸吊搭配主動式電子阻尼及 Selec-Terrain 地形反應系統
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說起 Jeep Grand Cherokee 的歷史，可以追溯到 1983 年時的 AMC (美國汽車公司)，該公司當時正計畫推出第一代 Cherokee (XJ) 的後繼車型，然而期間受 Chrysler 併購，因此至 1989 年才完成 Jeep Concept 1 概念車，成為第一代 Grand Cherokee 的雛型，量產版本於 1993 年登場，是 Jeep 品牌成為 Chrysler 集團麾下的第一款產品，當時即配有電動車窗、定速、真皮、加熱後視鏡、前排電動或加熱座椅、Keyless、恆溫空調等高級配備，算是早期美式豪華 SUV 的代表性產品之一。
1999 年第二代 Grand Cherokee 登場，首次採用 QUADRA-Drive 主動式四輪驅動系統，並且進軍歐洲市場，車身尺碼悉數放大，配備上也更加的豪華。2005 年第三代車型開始換上新開發的 QUADRA-Drive II 四驅系統，並且新增更加親民化的 V6 引擎，前懸吊也改採獨立式設計，提高乘坐舒適度。2011 年第四代車型採用與 Mercedes-Benz ML-Class (W166) 相同的底盤技術，整體的駕乘感受再次提升，擁有更加優異的操控性。至於本次試駕的第五代於 2021 年登場，車身尺碼突破 5.3 米、軸距超過 3 米，並首次加入第三排座椅，動力與配備均更加先進，國內市場由貿易商飛普汽車引進，提供七人座與六人座雙車型。
外觀方面，第五代 Grand Cherokee L 擁有方正的車頭造型，七道直柵水箱罩與頭燈間相連，也加入鍍鉻飾條點綴，車側則採用平整厚實的線條呈現，車窗上緣的鍍鉻飾條在 D 柱隨後擋風玻璃向下，前門設有車型銘牌，足踏 21 吋槍色烤漆鋁合金輪圈，車頂配置行李架，車尾採用橫置式 LED 燈組，排氣尾管採用雙邊單出的整合式設計。尺碼部分，Grand Cherokee L 的車身長寬高分別是 5,304x2,149x1,817 (mm)，軸距則為 3,091mm。
第五代 Grand Cherokee L 擁有方正的車頭造型，七道直柵水箱罩與頭燈間相連，也加入鍍鉻飾條點綴。
Grand Cherokee L 的車身長寬高分別是 5,204x2,149x1,817 (mm)，軸距則為 3,091mm。
車尾採用橫置式 LED 燈組，排氣尾管採用雙邊單出的整合式設計。
水箱罩承襲 Jeep 七道格柵的招牌設計，內部以立體排列呈現，中央藏有前攝影鏡頭，也支援自動進氣調節。
頭燈採用全 LED 光源，上下外框以鍍鉻點綴。
Summit Reserve 車型足踏槍灰烤漆鋁合金輪圈搭配 275/40R21 全季節輪胎。
尾燈採用橫置兩件式設計，小燈為 LED 導光條，煞車燈與方向燈共用外側下方區塊，倒車燈則位於內部區塊。
內裝方面，第五代 Grand Cherokee L Summit Reserve 車型採用三排 6 人座設定，座椅具備 Palermo 真皮包覆搭配菱格紋車縫線點綴，雙前座可進行 12 向電動調整、4 向電動腰靠調整及冷熱通風，儀表板為 10.25 吋全數位式樣，中控台配置 10.1 吋 Uconnect® 5 NAV 多媒體系統，音響採用 19 支 McIntosh 揚聲器，車頂配置 CommandView® 全景電動天窗。
第五代 Grand Cherokee L 採用轎式化的座艙設計風格，透過 10.25 吋數位儀表及 10.1 吋多媒體螢幕營造科技氛圍，而木紋飾板則帶來豪華質感。
儀錶板採用 10.25 吋全數位樣式，透過方向盤左側的按鈕可切換多種顯示介面，兩側的白色燈光會在啟用輔助駕駛系統後轉為綠色。
抬頭顯示器採用前擋風玻璃深投影式，可透過全彩的方式顯示行車資訊。
方向盤採用皮質包覆三幅式設計，兩側設有多功能操作介面及換檔撥片，握感相當舒適，還具備電熱功能。
中控台配置 10.1 吋 Uconnect® 5 NAV 多媒體系統，除了帶來娛樂與資訊功能外，還可進行越野所需各項調整與監看功能，系統操作反應迅速，畫面也算是流暢，可惜導航系統無國內圖資而無法使用。
空調、冷熱通風座椅及方向盤電熱功能享有獨立的實體按鈕操作介面，也可進入多媒體螢幕進行細部調整。
中控台下方提供豐富的插座，包含 2 組 USB Type-A、2 組 USB Type-C、1 組 AUX IN 及 1 組 12V DC 電源插座，另外還配置具止滑功能的手機無線充電座。
Grand Cherokee L 採用旋鈕式排檔設計，左側撥桿可調整 Selec-Terrain 地形反應系統的模式，右側撥桿則可調整 Quadra-Lift 氣壓懸吊高度，左下方的 4WD LOW 可啟動四驅低速檔，右側的按鈕可開啟陡坡緩降系統。
Jeep 在 Grand Cherokee L 藏有多處彩蛋，在中央扶手前端接近排檔座處可見到七道直柵造型來呼應招牌的水箱罩設計。
中央扶手可進行二段式開啟，提供具植絨的置物空間。
數位後視鏡可切換畫面顯示高度與亮度，有助於改善滿載狀態而受到影響的後方視野。
雙前座椅的記憶切換與按摩功能快速開關均設置於門飾板當中，按摩功能的細部設定也可藉由多媒體螢幕來調整。
Grand Cherokee L 前後側窗均具備單按啟閉功能。
19 支揚聲器 McIntosh 音響為 Summit Reserve 車型的標準配備。
Summit 及 Summit Reserve 車型擁有 Palermo 真皮座椅搭配菱格紋點綴，雙前座可進行 12 向電動調整、4 向電動腰靠調整、按摩及冷熱通風功能，支撐性良好，包覆性則因椅面較寬大而不算強烈。
第二排乘坐空間相當充裕，座椅還可進行 18 公分的前後滑移，椅背角度則透過拉柄來手動調整。
採用六人座設定的 Grand Cherokee L 在後座中央設有多功能扶手，內含置杯座、收納槽及植絨的置物空間。
第二排乘客享有獨立的二區空調分區及出風口，座椅還支援三段式冷熱通風功能，中船下方配置 115V AC 家用規格電源插座，加上 USB Type-A 及 USB Type-C 插座各 2 組。
CommandView®全景電動天窗可營造良好的採光效果。
第三排座椅電動收摺開關設於第二排座椅旁接近後輪拱處。
第三排座椅擁有對於成年人士而言適當的頭部空間，膝部空間需將第二排座椅向前滑動才會顯得充裕。
第三排乘客享有專屬的空調出風口、置杯座、USB Type-A/Type-C 插座，側窗還可見到 Grand Cherokee 與 Grand Cherokee L 的剪影。
第二排中央扶手可向前掀起，帶來頗深的置物凹槽。
第二排與第三排的上方配置攝影鏡頭，帶來 FamCam 監看功能。
中控台螢幕可啟動 FamCam 監看功能，幫助家長掌握第二排與第三排孩童的乘坐狀況。
附表為本站實測座艙空間之數據。
行李廂在座位全數立體狀態具備 487 公升的容積，將第三排座椅傾倒後可提昇至 1,328 公升，再將第二排傾倒後可進一步擴充至 2,395 公升。
行李廂左側可見到電動尾門啟閉按扭及掛勾。
行李廂右側可見到 12V 電源插座及第二、三排座椅傾倒按鈕。
安全防護方面，第五代 Grand Cherokee L 搭載 Adaptive Cruise Control with Stop & Go 全速域主動式定速系統、Active Lane Management System 主動式車道管理系統、Highway Assist System and Traffic Sign Recognition 高速公路輔助系統含交通標誌辨識功能、Drowsy Driver Detection 疲勞駕駛警示系統、全速域前方防撞系統含騎士及行人偵測、Blind-Spot Monitoring with Rear Cross-Path Detection 盲點偵測系統含後方橫向車流偵測、Park-Sense® Rear Park Assist System with Active Braking 倒車輔助系統含主動煞車、Intersection Collision Assist System 交叉路口防撞輔助系統、 360 度環景影像系統 (後鏡頭具清洗功能) 及 8 具 SRS 輔助氣囊等。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，第五代 Grand Cherokee L 在北美市場提供 3.6 升 Pentastar V6 或 5.7 升 HEMI V8 汽油引擎選項，國內由飛普汽車所引進的車型搭載 3.6 升動力，於 6,400rpm 時可輸出 290hp 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 35.5kg-m 峰值扭力，搭配 8 速手自排變速箱及四輪驅動系統。
從飛普汽車所在地桃園取車後，正好有機會進行高速公路長途行駛，對於其 3.6 V6 引擎飽滿且線性的輸出方式感到滿意，雖說運轉聲浪與精緻性未達豪華品牌的高水準，但 NVH 工程表現算是良好，加上氣壓懸吊的配置確實讓高速行駛相當平順舒適。
引擎室內藏有象徵 Grand Cherokee 車系產地 Jefferson North 工廠的周邊地圖。
抵達台北市區道路後，Grand Cherokee L 碩大的尺碼在調校式樣的轉向系統設定下，不致於難以駕馭，偏軟的避震器阻尼在處理路面坑洞或高低起伏時洽到好處，當然受限於車高而帶來的慣性，在過彎時仍難免側傾，整體而言行路質感合乎期望。
當代的美式休旅車已擺脫過去粗獷實用為主的刻板印象，在設計風格與科技便利性上均走出自己的道路，而應有的舒適體驗也未打折扣，即便在缺乏總代理正式導入的情況下，國內仍保有一群愛好者，如今最新世代的 Grand Cherokee L 也由貿易商引進實車，對於喜愛此種風格，或希望不落俗套的消費者來說，值得親自感受一番。