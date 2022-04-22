純電休旅概念作品　Lincoln Star Concept 亮相

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外觀方面，Star Concept 在車頭配置向兩側上揚的 LED 橫貫式燈組，中央的廠徽也具備發光功能，前面板則佈滿可進行動態變化的 LED 燈具，前行李廂蓋以雙重方式開啟，車頂採用懸浮式設計，車門不僅為對開式設計，也將把手予以隱藏，車尾呼應車頭造型也配置橫貫式 LED 燈組，LINCOLN 字樣以放大字體排列於行李廂蓋中，尾門還可透過雙層啟閉方式來提供座位區，滿足戶外生活需求。
內裝方面，Star Concept 以 Quiet Flight 精神來設計，車艙內除了自然採光外，也在 A 柱、門板及地板等區域加入氛圍燈光，天窗具備電子調光功能，前座配置橫向巨幅式螢幕，中央鞍座採用懸浮式設計，後座乘客享有置物空間、獨立娛樂系統與餐桌，而 Lincoln 此回更強調 "sanctuary" (避難所) 理念，進而帶來 Rejuvenation 模式功能，讓車主創造專屬的情境，包括螢幕顯示、燈光、空調、座椅配置、按摩、香氛及音響等項目均可互相搭配。除此之外 Lincoln Intelligence System 智慧系統涵蓋對其他車輛與基礎設施的聯網通訊、自動駕駛輔助及自動停車輔助等功能。
Lincoln 將依循 Ford+ 計畫，於 2025 年底前推出 3 款全新的電動車，2026 年時再推出 1 款，使該年零排放車款佔品牌年銷量的 50%，2030 年完成全品牌電動化。