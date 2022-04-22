結束生產 MPV 近 30 年歷史　Citroën 宣布停產 Grand C4 SpaceTourer 車系

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Citroën 宣布今年 7 月位於西班牙 Vigo 工廠將停止生產 Grand C4 SpaceTourer 車系。說起 Citroën 製造轎式 MPV 車型的歷史，最早可以從 1994 年推出的 Evasion 車系開始，當時以側滑門、7 人座機能多變的車室空間獲得好評，並在 1998 年推出小改款車型，於 2002 年結束車系歷史，總計銷售 12 萬輛，奠定品牌在 MPV 市場中的銷售基礎與口碑。Evasion 車系停產後，由 C8 車系接替其地位，並且一路銷售至 2014 年 6 月，12 年的銷售期共賣出 15 萬輛。
1994 年推出的 Evasion 車系成功替 Citroën 在市場奠下基礎。然而 Citroën 最負盛名的 MPV 車型非 Xsara Picasso 車系莫屬，當時即以流線的身形打破傳統 MPV 方正的刻板印象，內部採用模組化獨立摺疊以及可滑動等機能的座椅，銷售第一年即售出超過 18 萬輛，在停產前於全球市場總計銷售超過 176 萬輛，堪稱是 Citroën 最成功的 MPV 車款。
Xsara Picasso 車系在全球市場總計銷售超過 176 萬輛，堪稱是 Citroën 最成功的 MPV 車款。2006 年，Citroën 再次針對 7 人座 MPV 市場推出 C4 Picasso 車系，並於 2007 年推出短軸的 5 人座版本，後續更在 2009 年發表尺碼最迷你的 C3 Picasso，使得 Citroën 旗下 MPV 車型達到最巔峰。
Citroën 在 2009 年發表尺碼最迷你的 C3 Picasso，使得 Citroën 旗下 MPV 車型達到最巔峰。不過隨著 SUV 與 Crossover 車型的崛起，C3 Picasso、C4 Picasso 陸續停產，僅保留 7 人座的 Grand C4 SpaceTourer 直到今日。而 Grand C4 SpaceTourer 預計今年 7 月停產後，將正式劃下 Citroën 生產轎式 MPV 車型歷史的休止符。不過原廠也表示，Grand C4 SpaceTourer 具備的靈活空間機能與舒適性將由 C5 Aircross 與 C5 X 延續延續其精神，同時多人乘載的需求也有 ë-SpaceTourer、ë-Berlingo 等商務車來滿足，繼續提供消費者多元的產品。