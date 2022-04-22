品牌在國內首款純電動休旅　Toyota bZ4X 將於今年 5/17 正式上市

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bZ4X 於去年 10 月全球首發，其中 bZ 是“Beyond Zero”的縮寫，代表 Toyota 對於永續零碳排放的願景，該車成為 Toyota bZ 系列中的第一款純電車型，同年12 月時便由豐田章男社長親自主持線上發表會，一口氣帶來 16 款電動概念車，全力推進開發作業。
即將在國內上市的 bZ4X 目前尚未釋出詳細規格，不過實車已通過車輛安全審驗中心的碰撞合格審驗，並已有偽裝車進行路試。bZ4X 採用 e-TNGA 電動車模組化平台開發，搭載 71.4kWh 容量的鋰電池模組，提供前驅 (歐規最大馬力 204hp) 與四驅 (歐規最大馬力 217.5hp) 配置，前驅車型在 WLTP 測試中具備 516 公里的續航里程。四驅車型則為 470 公里。
和泰汽車在電能車方面的著墨除了積極引進多款 Hybrid 油電複合動力車款外，也曾於 2011 年時進口北美原廠與 Toyota 合作開發的 RAV4 EV 原型車作為研究與展示等用途，並在 2013 年引進 iQ EV 參與日月潭風景區智慧電動車先導運行計畫，如今將導入 bZ4X 揭開新世代 bZ 電動車的序幕，7Car<小七車觀點> 將持續帶來更多消息，敬請鎖定。