失智者易被詐騙、剝削財務　「友善金融措施」助保護財產

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台灣失智症協會徐文俊理事長表示，台灣失智人口推估共312,166人，佔全國總人口1.34 %，亦即在台灣約每74人中即有1人是失智者。除了健康老化議題，高齡者的財務風險更成為家庭及社會關注的焦點。
徐文俊理事長補充，尤其65歲以上長輩，年紀越大失智風險越高，同時他們因認知功能障礙，更容易成為被詐欺或財物被不當剝削的對象。
借鏡日本！ 台灣強化金融應對高齡客戶措施
日本京都府立醫科大學成本迅教授，偕同銀行業、保險業、醫界等跨領域專家，出版之「日本金融機構高齡客戶支持對應報告書」，針對金融機構服務高齡客戶友善措施提出跨領域的整體規劃建議。
成本迅教授指出，日本正在努力創造一個即使變老或患有失智症，人們也可安心生活的社會。他認為金融機構的工作人員可以及早發現失智者，並和社福及醫療機構合作幫助他們；同時需要開發合適的金融商品，如保險和信託，以及推動資產管理服務，使失智者能夠安心過生活。
2025失智人口破700萬！ 金管會推微型保單
我國對高齡財務管理議題愈來愈重視，金管會亦公告金融商品販售高齡者之管理辦法，希望防堵相關財務剝削；而已進入超高齡社會的日本，2025年失智人數預估將超過700萬人，以一家擁有100萬高齡客戶的銀行來說，一年就可能有高達4千名客戶罹患失智症。
金管會也提醒，銀行應讓行員提高對長輩異常金融行為的警覺，台灣失智症協會協助翻譯出版本書，提供了日本寶貴經驗供台灣參考。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53487
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