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中榮成立「放射免疫分析實驗室」！　造福大中部病患

中榮成立「放射免疫分析實驗室」！　造福大中部病患
中榮成立「放射免疫分析實驗室」！　造福大中部病患

健康醫療網

2022-04-22 21:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】抽血檢驗是一般病人常有的醫療行為之一。不過，你可能不知道，檢驗項目可簡略分為放射免疫分析及非放射免疫分析。而多數的檢驗項目皆能以非放射免疫分析的方式執行檢測，但放射免疫分析，則具有高靈敏性、高準確性的特性，加上具有放射性，因此，一般檢驗部門並無法操作執行這類檢驗。

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「放射免疫分析」仰賴北部檢驗　曠日費時風險高

台中榮民總醫院核醫科蔡世傳主任表示，有些罕見疾病或部分常見疾病的特殊病程中所需之檢驗指標，目前國內主要以特殊的放射免疫分析類的方式進行檢測，例如可用於協助評估次發性高血壓常見原因的原發性高醛固酮症的檢驗指標，或用於協助評估重症肌無力的檢驗指標，以及協助女性多毛症原因分析的檢驗指標等。

這些少見疾病或常見疾病之特殊病程中所需之檢驗指標皆具有臨床上的意義，但這些檢測品項的檢體量通常偏少，有些品項一家醫院每週常常不到5個檢體，甚至掛零，且大中部區域目前並無醫院執行這類主要以放射免疫分析的方式進行檢測的檢驗項目，因此只能依賴外送至北部進行檢測，曠日費時且有檢體因運送過程變質可能性等風險。

中榮設置「核醫放射免疫分析實驗室」　提供完善照護

臺中榮民總醫院為中部唯一公立醫學中心，肩負提供中區民眾整合全人照護之責任，因此，陳適安院長決定建置最新的「核醫放射免疫分析實驗室」，除了可特別執行主要以放射免疫分析的方式進行檢測的檢驗項目外，還能針對一些常用的檢測項目，提供較原有方式更為穩定的檢測結果，以服務大中部區域之相關疾病患者及其照護者。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53471

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