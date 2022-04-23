窗戶插「一根鐵棒」要幹嘛？強大功能被抖出：用過都說讚
隨著時代的發展，傢俱的演進和發展也相當快速，不過在追求方便與精緻的現在，有時無意間看到懷舊的傢俱，仍會喚起許多人的回憶，近日有網友就分享，以前許多家庭窗戶上會插入一根「鐵棒」，看似簡單的設計其實用途非常強大，貼文也引發熱議。
一名網友昨（22日）在臉書社團「爆廢公社二館」分享一張照片，圖中可見，一扇舊式窗戶的中間交接處，被鑽入了一個洞，再插入一根類似鑰匙的鐵棒，原PO也提到「用過、知道這是什麼的，應該都已經超過40歲了！」
貼文曝光後勾起許多網友回憶，也紛紛留言解答用途，「木窗鎖，插進去轉起來就鎖住了」、「好懷念！以前我老家就是這樣，還有花玻璃」、「我家窗戶就是這種」、「木窗鎖，這種超級耐用」、「覺得以前的發明都還蠻厲害」、「以前不只是窗戶，還有那種好幾片拖拉門的一樓大門，都是用這種當內鎖」、「用久了，到最後這根都會失蹤哈哈」、「鎖好後變成掛口罩專用」。
此外，除了一根顯眼的木窗鎖受到熱議外，也有網友注意到復古的窗戶玻璃，「具有條紋、能透光又不能看穿的玻璃好少見了」、「以前的窗戶都是這樣米色的漆，老窗戶若再次上漆，都會不小心漆到玻璃，然後連窗戶鎖底座就一起上漆，充滿古典氣息」、「窗戶真的好復古，拉的時候還會出現喀喀聲」。（編輯：張志浩）