【油價公告】中油、台塑宣布明(25)日起國內汽、柴油各降 0.3 元
台灣中油台灣中油公司宣布自明 (25) 日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升28.3元。
台灣中油表示，本週油價受歐盟擬擴大對俄國經濟制裁、利比亞最大油田因抗議活動而被迫關閉等因素影響，導致油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲4.41美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.146元，國內油價依公式計算漲幅為3.88%。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲3.4元及4.8元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收3.0元及4.4元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.7元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.7元及5.1元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.3元。
台塑石化台塑石油表示，受到利比亞當地油田因政治動盪而關閉、國際貨幣基金組織(IMF)下調今年全球經濟增長預測、以及美國原油庫存大幅減少等多空因素影響，促使本週國際油價漲跌互見，週均價上漲，惟考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2022年4月25日(週一)凌晨01:00開始，調降92汽油及98汽油批售價格0.3元/公升，95汽油批售價格0.2元/公升，柴油批售價格0.3元/公升。