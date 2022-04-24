Toyota Town Ace No.004 ---- 實用的杯架設計

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設置於中控台側邊的圓形杯架，其位置相當就手，無需注視相對位置，坐在座位當中只要稍微伸手即可完成拿取的動作。戴老闆每次使用 Town Ace 的過程中都會利用設置於中控台側邊的圓形杯架，其位置相當就手，無需注視相對位置，坐在座位當中只要稍微伸手即可完成拿取的動作，上半身完全不需要前傾，絲毫不費力，盲操作上的優勢對於行車安全亦有所幫助。
值得一提的是，Town Ace 的杯架除了可以滿足擺放瓶裝物的需求之外，其內部雖無夾緊的功能，但深度不易讓水杯產生晃動，基本上放置常見的大杯調飲、700ml 水壺都不是問題，也足以放置手機、鑰匙、票據等隨身物品，讓出外送貨要頻繁上下車的戴老闆來說添增便利性。
杯架內部雖無夾緊的功能，但深度不易讓水杯產生晃動，基本上放置常見的大杯調飲、700ml 水壺都不是問題，也足以放置手機、鑰匙、票據等隨身物品。對照同樣中控台設有杯架的同級對手 Suzuki Carry，Town Ace 在副駕駛側邊硬是多了一組，能夠同時滿足兩名乘員的使用需求，降低置物空間不夠使用時的尷尬，也不必再額外加掛非原廠設計的杯架。且位於冷氣出風口前方的設計，還可以達到保溫的效果，在炎熱的天氣之下則倍感貼心。
以國內消費者人手一杯的生活習慣，置杯架對於大部分的人或許只是新車應要有的基本配備，但對於座艙空間有限的商用車可以說是置物上的利器，不但可以滿足放置飲料的需求，還能進而擴充空間的利用性。
油耗方面，Town Ace 自前一次加滿 92 無鉛汽油後，主要還是作為運送貨物為主，載重量同樣保持 600 公斤至 900 公斤之間不變，綜合北部的市區與山路，累積行駛約 268.4 公里後再添加 33.27 公升的 92 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 8.1km/L。