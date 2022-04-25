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桃園景點｜桃園文青小秘境！　這間美術館想進去得預約，看展品茶還可用毛筆抄經

桃園景點｜桃園文青小秘境！　這間美術館想進去得預約，看展品茶還可用毛筆抄經
桃園景點｜桃園文青小秘境！　這間美術館想進去得預約，看展品茶還可用毛筆抄經

行遍天下旅遊網

2022-04-25 07:30:41

【整理：行遍天下，圖／文：Ellen】

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隱身在桃園青埔，襲園美術館是一幢清水模建築的私人美術館，在這裡可以放慢步調，抄個經、喝杯茶，靜下來沉澱心靈。想要感受更多人文洗禮，2Gather藝起吧則是個好選擇，結合藝廊與咖啡廳形式，讓身心靈皆得到放鬆。

襲園美術館　預約制私人美術館

清水模建築的襲園美術館採預約制，免費參觀，結合圖書館/藝文展覽/設計工作室/茶席與食堂等等, 完全實現了主張空間、藝術、生活三者互動相依的理念！清水模建築, 鏤空的階梯、透光的天井、講求極簡的美學、空間不大但每個角落都非常好拍、有地上三層與地下一層、開放式設計讓動線無比順暢。除了參觀特展，可以付費品嚐茶禪泡或是J6咖啡，還能體驗抄寫經文，不妨找個時間來走走，聽聽導覽介紹，體驗抄經或閱讀書籍，覓個角落享受光影的變化，洗滌一下心靈吧！







2Gather藝起吧　結合藝廊與咖啡廳複合空間

木質色調裝潢的店內，寬敞明亮座位多，可用插座且平日不限時。1樓除了咖啡廳，還有適合會議或教學的座位區，不定期舉辦壓印、插花、陶作等手作課程，2樓沒有座位，是完全的藝廊形式，時常有聯展或作品展可以欣賞。2Gather的甜點在開放式吧台製作，種類不固定，鬆軟的戚風蛋糕芝麻味香濃十分可口，推薦給大家！







景點資訊

襲園美術館

地址：桃園市中壢區青埔九街57號

電話：03 -453-4833#10，預約制，體驗活動皆需在預約時就先勾選。

2Gather藝起吧

地址：桃園市中壢區洽溪路181號

電話：03-287-5202

時間：12:00-18:00（週二休）



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