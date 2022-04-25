甩開晚期卵巢癌復發夢魘 讓她暢玩歐洲

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運用口服標靶藥物為維持性療法 減少卵巢癌復發機率
在成大醫院婦產部許耿福主任的門診經驗當中，陳女士的抗癌勇氣與盡情享受生活的人生態度，令他印象深刻。他說，卵巢癌是一種很難纏的癌症，病患即使接受手術、化學治療，未來還是得面臨很高的復發風險，以第三、第四期的晚期卵巢癌病患來說，手術、化療後的復發比率約七到八成，特別是療程結束後的兩年內，更是復發高峰期；加上卵巢癌早期常沒有明顯病症，許多病患確診時皆已是晚期，生活更常陷於癌症復發、轉移的陰影當中。
為了降低卵巢癌復發風險，過去幾年來，全球醫界、學界不斷尋找創新的治療方法，直到近年終於有了突破性的進展。研究顯示，卵巢癌病患若在手術、化療後接受「維持性療法」，臨床上若持續服用口服標靶藥物兩年，能大幅降低復發風險，而病患的治療選擇與基因檢測結果息息相關。
基因檢測幫助精準用藥 有效抑制癌細胞
舉例來說，研究學者發現，卵巢癌病患若接受基因檢測，發現帶有BRCA1、BRCA2基因變異，或癌細胞帶有HRD（Homologous recombination deficiency-同源重組修復缺損）特徵，此時可運用新型口服標靶藥物PARP抑制劑進行治療，癌細胞的自我修復能力就會大受打擊，並逐漸死亡及凋零，病患的癌症復發機率便能大幅降低，同時也讓死亡風險下降，也可延長無疾病惡化期，像前述陳女士便受惠於這類藥物所帶來的諸多好處，重拾健康的人生。
許耿福主任解釋，相較於化療，病患使用口服標靶藥物PARP抑制劑時，無論在家或出國遊玩都可服藥，不需住院，也不用忍受掉髮或免疫力減弱等副作用，生活品質獲得明顯改善；即使出現貧血、血小板降低等反應，也可透過調整藥物劑量的方式進行改善。不過，有極少部份病患用藥後，面臨白血病問題，這點就必須多加留意。
治療觀念日新月異 卵巢癌病友重燃生機
面對卵巢癌復發議題，許耿福主任常鼓勵病友，目前已有新型口服標靶藥物可供治療選擇；因此，病友還是有機會可重獲健康，重享生活樂趣。這也讓許多病友重燃生機，在抗癌的歷程中，不僅勇氣倍增，也更有信心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53502
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