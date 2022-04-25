大腸癌術後靠中醫調理　扶正祛邪生活品質大躍進

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多數民眾常因工作競爭，承受不少職場壓力，又因忙碌的生活、飲食西化、偏重精製快速的加工食品，加上少有時間運動休閒，使得大腸癌悄悄地找上門，這些病人的典型特徵，就是肥胖及不當的飲食習慣。
賴睿昕中醫師也指出，諸多研究顯示，中醫師在西醫手術、化療中、後，參與病人的調理，都能大幅度提高病人的生活品質、緩解化療反應，並加速康復時間，部分中藥如丹參、靈芝、三七等，還可提高化療成效。
術後治療各種不適 靠中醫緩解
大腸癌的治療主要以手術切除為主，術後會依病情再輔以化學治療或放射線治療。治療過程中常會引發不適，像是手術後傷口疼痛，疲倦乏力；化療後產生的上腹部悶脹感，呃心嘔吐，食欲不振，口乾舌燥，白血球下降，手腳麻木等症狀，此時若搭配中醫治療，可以緩解這些不適。
大腸癌早期：正盛邪實的治療以祛邪為主，或祛邪兼以扶正的治則，使祛邪「而不傷正」。
大腸癌中期：正虛邪實者以「扶正」為主，兼以「祛邪」，採用攻補兼施的原則。
大腸癌晚期：癌腫堅硬如石，形體消瘦、面黃食少，患者呈現「正氣衰敗」的惡病質現象，治當以扶正為主。
一般中醫治療有幾個主軸；手術後治療以扶正為主：病人傷口疼痛，身體虛弱，食欲較差，所以使用黃耆、白朮等扶正補氣，讓病人可以較快恢復。化療、放療時以理氣為主：病人容易現腹脹，呃心，嘔吐，口乾舌燥，此時可以使用陳皮，枳殼，柴胡等藥；另外在療程中均可視病人身體狀況，使用半枝蓮、白花蛇舌草等藥清熱解毒的藥物。
避免加工食品 多食用新鮮魚肉、蔬菜水果
大腸癌病人飲食注意，應多選擇天然未加工的食物，食用新鮮的肉類、魚類、蔬菜、水果等，經過醃製、煙燻、發酵製作的食物及過度精緻化的食物應避免；且應儘量使用蒸、煮，而少用油炸、燒烤等方式來處理食物。賴睿昕中醫師提醒，蔬菜水果的攝取可多些，而肉類油脂的攝取可少些。食物多樣化，以植物性食物為主，應占每餐的2／3以上。
同時也應控制體重，成年後要限制體重增幅不超過5公斤，不吃燒焦的食物，直接在火上燒烤的魚、肉及燻肉只能偶爾食用，最好用煮、蒸、炒的方式烹調食物。
多吃澱粉類食物，每天吃600～800克各種穀類、豆類、植物類根莖，加工越少越好。食物中的澱粉有預防結腸癌和直腸癌的作用，高膳食纖維飲食可預防結腸癌、直腸癌的發生。
減少紅肉攝取量，因為紅肉會增加結腸癌和直腸癌的發生率。最好用魚和家禽代替紅肉。除飲食外，病人們應建立規律的生活，養成適當的運動，培養樂觀正面的態度，
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53508
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