實質有效匯率創50年新低   日本物價持續飆升

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俄烏開戰以來，日圓兌美元匯價一直維持在1美元兌115日圓左右；但到了3月28日，一度貶到1美元兌125日圓，是6年7個月以來首見。《日本經濟新聞》指出，截至今年3月底，全球25種主要貨幣中，日圓貶幅以5.7%排名第2，僅次於俄羅斯盧布的11.7%。另一方面，日圓的實質有效匯率在2月則降到66.54，創50年以來新低。
寬鬆政策 可能持續到明年
對於日圓的貶勢，有「日圓先生」之稱的榊原英資對《東洋經濟週刊》說，原因基本上是美國太強。美國經濟順利復甦，不僅2010年代的平均成長率比日本高，若單看2021年，日本GDP（國內生產毛額）成長率約在2%，美國則達到將近6%。
美國經濟成長力道強勁的情況下，聯準會開始升息；反觀日本，仍維持寬鬆政策。3月29~31日，日本銀行還連續發動「指定價格市場操作」，以0.25%的殖利率無上限地收購日本10年期公債，來抑制利率上揚。
在位最久的日本銀行總裁黑田東彥任期剩下1年，他2013年3月上任後這9年來，始終延續2001年開始的貨幣量化寬鬆政策，希望通膨率能達到2%。一般認為，今年4月後，拜原物料價格上漲之賜，這個目標可望達到。不過由於薪資和需求並未跟著升高，預料黑田會持續寬鬆政策，而且一直要到明年4月更換總裁後，才可能改採緊縮政策。這期間美日利差日益擴大的情況下，日圓將加速貶值。
企業外移 貶值未必有利基
此外，日本能源自給率太低，以至於能源價格飆漲，也使得貿易逆差擴大，促成日圓走貶。《日本經濟新聞》進一步分析，近10年來日本產業競爭力降低，貿易結構悄然改變，也是原因之一。以去年為例，進口占比排名第1、2名的是原油和液化天然氣，但第3至第5名依序是醫藥、半導體等電子零件和通訊設備，這些以前是日本重要的出口品項，現在卻成了進口大宗。
日圓貶值究竟對經濟有利還是有害，在日本也引起討論。日銀認為對日本經濟有利，黑田屢次說：「日圓貶值對經濟和物價有利的基本構圖沒有改變。」傳統上日圓貶值有利於出口，而日本大型上市公司有很多出口企業，它們的獲利會因此改善，同時在國外的利益換算成日圓時會膨脹，這些因素都可望帶動股價上漲，進而刺激消費。此外，日圓貶值也能吸引外國人到日本消費。
但也有不少人認為，「日圓貶值對日本經濟有利」這種論調已經是過去式了，因為在國外做生意的日本企業早已在海外布局。尤其2008年金融海嘯時日圓急速升值時，汽車等大廠紛紛將工廠外移，不會因為日圓貶值而擴大從日本出口。
瑞穗研究技術公司首席經濟學家酒井才介在《鑽石Online》指出，根據他的估算，因日圓貶值受惠的行業只有汽車、批發和零售業等部分產業，石油和煤炭等礦業、食品等多數產業則會出現匯兌損失。以2021年進出口額為基準，如果日圓貶值10%，汽車等運輸機械會有5000億日圓的匯兌利益，礦業則有1兆日圓的匯兌損失。
短期來看，礦業、食品、材料等相關企業受到的衝擊特別大，可能對設備投資和薪資形成下修壓力。一般消費者也因為進口的能源和食材漲價，覺得實質所得減少。此外，疫情攪局，外國人去不了日本，原本期待賺到觀光財的商家，短期內也很難受益。
關於明年日圓匯率預估，市場多數認為會貶到1美元兌130日圓，甚至135~140日圓。榊原英資也認為，很可能貶至1美元兌130日圓以上；如果衝破135日圓，就算貶太多了。他認為，如果太快貶到這個價位，政府可能出手干預。不過美日聯手干預才有效果，而且阻止貶值必須使用日本的外匯存底，能賣美元的量有限，都是需要克服的難題。