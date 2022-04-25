4歲童BB彈塞耳朵　醫籲勿急自掏

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門診治療時，一般科的醫師多半會使用器械將異物夾出或吸出，不過外耳道有幾個狹窄部位，而異物剛好就卡在其狹部區。醫師利用自製迴紋針塑型之勺狀器械，在不傷害外耳道的情況下，小心翼翼的從上端繞過BB彈，從內側往外側勾出。
耳鼻異物勿嘗試自行取出 恐造成周邊黏膜傷害
南投醫院耳鼻喉科賴文森醫師表示，異物塞入耳朵及鼻部經常發生在小小孩身上，一般常見的有珠子、棉花、水銀電池、小玩具等。當家長懷疑孩子耳朵或是鼻腔有異物時，請勿自行嘗試將異物取出，因為很有可能將異物往內推入更深處，或是造成周邊黏膜的傷害。
異物長時間滯留耳鼻 易造成併發症
如果異物長時間滯留於耳朵及鼻腔，則可能會出現感染或其他併發症，應盡早就醫由專科醫師協助取出。賴文森醫師指出，一般耳朵或是鼻腔異物卡住時，醫師會先在門診嘗試將取出異物，但如果幼童無法配合，或是遇到複雜的情況時，則需安排全身麻醉，才能將異物拿出來。
危險物品放高處 多留意孩子行為異狀
由於孩子好奇心重，喜歡將小東西往身上有洞的地方塞。賴文森醫師提醒，家長除了教育他們不能將東西放在體內，也要將家中日常的小東西收拾好或放在高處，避免讓小朋友自行拿取，另外也要多留意孩子的行為，若發現異狀應盡早就醫，降低異物在身體內所造成的傷害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53474
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