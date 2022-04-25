高階車型享有四驅系統 ?　Kia Sportage 無偽裝捕獲 !

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全新第五代大改款 Kia Sportage 是由 Kia 南韓、德國、美國及中國大陸團隊聯合設計，採用 EV6 首度亮相的 ‘Opposites United’ 設計語彙，搭載全新 N3 平台，車長 4,660mm、車寬 1,865mm、車高 1,660mm，軸距為 2,755mm。外觀擁有明顯的肌理線條，車頭採用大面積的黑色水箱護罩，與 LED 頭燈結合，燈具內部配置迴力鏢造型 LED 日行燈，車側在 D 柱加入類懸浮式車頂設計，車尾配置橫貫式 LED 尾燈組，牌照框設於保險桿當中，留下簡約的行李廂蓋造型。
內裝採用駕駛導向設計，中控台配置雙 12 吋曲面螢幕來結合全數位儀錶板與中控台上的車載資訊娛樂系統，實體按鈕也進一步簡化，空調出風口與飾板互相整合，方向盤採用三幅多功能式樣，儀錶台上也加入了軟質塑膠與縫線來提高質感表現。中央鞍座上整合旋鈕式排檔，以及多顆實體按鍵。受惠於全新平台應用，Sportage 第二排擁有 1,050mm 的腿部空間和 1,000mm 的頭部空間，而行李容量為 637 公升 (VDA)。
為了提供最優異的便利性，後座也支援一鍵傾倒功能，只需按一下按鍵，後排座椅就可以立刻向下折疊，創造出平坦且空間更優異的置物空間。
安全配備方面，Kia 原廠提供 Sportage 相當完整的科技輔助配置，包含 FCA 前方預防碰撞系統支援車輛、行人與自行車偵測功能，以及具 Level 2 輔助的 HDA 高速公路駕駛輔助系統，能維持車輛在車道中央並主動保持與前車距離，NSCC 智慧導航巡航控制能依據導航提供的道路訊息以最安全的時速行駛，BCA 盲點輔助除了提供圖像與聲音警示之外，亦會主動拉回車身避免碰撞，BCA 則是能夠在倒車時偵測後方車輛，避免碰撞、BVM 盲點圖像監測則透過兩側鏡頭將畫面投射於液晶儀表當中，提供駕駛更豐富的盲點資訊。此外，第五代 Sportage 也搭載的 RSPA 遠端智慧停車輔助，幫助駕駛從車外遙控車輛駛出或進入車位當中。不過國內引進配備表現為何，還有待總代理公布。
動力方面，第五代 Sportage 在海外市場選擇眾多，包含 2.5 升自然進氣四缸引擎、1.6 Turbo + 48V 技術、1.6 Turbo + PHEV 插電油電，與 PHEV、柴油等選項，從照片中來看，車尾還貼有 4X 字樣，即很有可能是高階的四輪驅動版本。
現行第四代 Sportage 在國內銷售表現雖然不算亮眼，但近幾年在森那美積極經營之下，加快新車導入的時程，刷新國內消費者對於品牌的認知，也期許大改款後能夠帶來話題性，進一步提升銷售表現。