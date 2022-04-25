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本土+5108　陳時中：居隔縮短3+4天定案，4/27開始解隔！

本土+5108　陳時中：居隔縮短3+4天定案，4/27開始解隔！
本土+5108　陳時中：居隔縮短3+4天定案，4/27開始解隔！

健康醫療網

2022-04-25 20:01:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增5,221例COVID-19確定病例，分別為5,108例本土個案及113例境外移入（106例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。指揮官陳時中表示，即日起，密切接觸者的居隔天數由10天縮短為3+4天（居隔3天、自主防疫4天），4/27起若已滿3天即可解除隔離，未來疫情規模若越來越大，會考慮再予以適時簡化。現在這個階段如果放得太鬆，疫情成長恐怕過速，對社會的壓力增大，因此目前3+4的方向各專家都是同意的。

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簡化作業流程　確診者採電子回報、開立居隔單

即日起各地方政府可開始實施重點疫調。陳時中表示，衛生局仍然是一個主要樞紐，當確診者確診時，要回報衛生局，以電子的方式填報同住家人、同班同學、上班地點，或家中小朋友就讀哪一個學校，也必須要填寫小朋友的法定代理人或指定代理人等。接著用「電子雙向的方式直接開立居隔單」。學校或機關，也是要做自主應變，由防疫長或負責人於造冊時，根據基本原則，把應該要匡列的人回報到衛生局，衛生局直接根據造冊名單發予與居隔單。

有些單位認為這樣的簡化對於工作並無幫助，對此陳時中回應，第一個，疫調上，發病或確診日期從回推4天現在縮短為2天，「基本上這個範圍，時間就少了一半。」；對於對象，以前需包括旅遊史、相關足跡，現在窄縮到同住家人，「這跟以往要匡列的對象起碼少了一半」；從10天強制隔離，變為3天強制隔離，生活的照顧與關懷強度相對更高，另外天數越長，需要協助的相對比例更增高。

陳時中補充，希望未來電子表單能夠自動化，讓疫調工作相對減輕，但不代表衛生單位的工作就等於完全減輕，接下來要把人力轉移到就醫面，對於重症分流、居家照護，要投以更大心力。

居隔改採3+4天　自主防疫期間可外出

陳時中解釋，密切接觸者居隔3+4天，是指從最後的接觸日第0天，到第3天採居家隔離，以一人一室，不得外出為原則。第3天後，開始快篩，第4天開始進行4天自主防疫，可以出門，但每天都要做快篩，陰性才可以出門並可外出工作、採買必需品，且全程配戴口罩。但是禁止餐廳內用餐、聚餐聚會，前往人潮擁擠場所與不特定對象接觸。至於是否可以上課？陳時中指出，到學校上課風險相對高，因此在自主防疫期間，以不到學校上課為原則。

另外，自境外返國的民眾，居家檢疫仍維持10+7天，陳時中表示，未來也是會漸次放鬆，但這波疫情仍要嚴密監測，在國外變異株的情況，會不會有突然出現的變異株，需要時間進行嚴格監視與觀察。

確診足跡不再公布　籲民眾仍須做好防疫措施

即日起不再公布確診者足跡，「確診人數相對多，公布相關確診足跡已經意義不大。」陳時中表示，因為已無法完全調查，反而讓民眾誤以為沒有公布的足跡就一定安全，所以不再公布確診足跡，但仍可視特殊情況公布，呼籲民眾出入公共場所還是要將口罩戴好，做好清洗雙手，或乾洗手液保護自身安全。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53533

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