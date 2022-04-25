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新冠輕症居家照護　兒童、成人出現「這些症狀」快就醫

新冠輕症居家照護　兒童、成人出現「這些症狀」快就醫
新冠輕症居家照護　兒童、成人出現「這些症狀」快就醫

健康醫療網

2022-04-25 21:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】依據衛生福利部公告之「居家照護管理指引」，全台各縣市開始執行輕症居家照護政策。彰基醫學中心醫療長張東浩醫師表示，儘管COVID-19確診者增加，但大多數為輕症患者，所以彰基醫療體系南郭總院目前都沒有收治任何新冠肺炎患者，但確診者在隔離期間仍然可能面臨身體上的不適及心理上的焦慮，因此肩負起確診者居家隔離期間照護工作，採用視訊或電話來關心確診者。

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兒童居家隔離　出現這些症狀需視訊診療評估送醫

彰基兒童醫院兒科部主任王士忠醫師表示，如果居家隔離期間，發現小朋友發燒持續超過48個小時，或者超過39℃，同時合併發冷、發抖，或者小朋友的活動力不佳，持續的頭痛、肚子痛、嘔吐，燒退以後的活力依然不好，或是超過12個小時都沒有進食、沒有解尿，可能是他的病症在加重，這個時候，醫院有提供視訊的醫療服務，就會評估是否要持續觀察或者是要送醫進一步的診療。

兒童意識不清、抽蓄　應打119或直接送醫

另外，小朋友有意識不清、抽筋、抽搐的情形，或是小朋友臉色發白，甚至是發紫、發紺，血氧濃度不到94 ％，就要直接撥打119，或者是由同住的親友直接送小朋友到醫院緊急就診。

確診的居家隔離者　有這些症狀應速就醫

彰基醫學中心家庭醫學科主任劉晏孜醫師提醒，確診的居家隔離者，一定要注意以下症狀，例如出現呼吸喘、呼吸困難，或是持續的胸悶、胸痛、意識不清，甚至發現自己的指甲、皮膚和嘴唇出現發青的現象；另，有吃不下、沒有辦法喝水，沒辦法服藥，甚至在過去24小時裡，發現自己的尿量顯著變少，甚至沒有尿的狀況，一定要盡速就醫。

值得注意的是，慢性病患一定要特別注意自身的狀況，要遵照醫囑，規則的服藥。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53514

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