新冠輕症居家照護　兒童、成人出現「這些症狀」快就醫

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彰基兒童醫院兒科部主任王士忠醫師表示，如果居家隔離期間，發現小朋友發燒持續超過48個小時，或者超過39℃，同時合併發冷、發抖，或者小朋友的活動力不佳，持續的頭痛、肚子痛、嘔吐，燒退以後的活力依然不好，或是超過12個小時都沒有進食、沒有解尿，可能是他的病症在加重，這個時候，醫院有提供視訊的醫療服務，就會評估是否要持續觀察或者是要送醫進一步的診療。
兒童意識不清、抽蓄 應打119或直接送醫
另外，小朋友有意識不清、抽筋、抽搐的情形，或是小朋友臉色發白，甚至是發紫、發紺，血氧濃度不到94 ％，就要直接撥打119，或者是由同住的親友直接送小朋友到醫院緊急就診。
確診的居家隔離者 有這些症狀應速就醫
彰基醫學中心家庭醫學科主任劉晏孜醫師提醒，確診的居家隔離者，一定要注意以下症狀，例如出現呼吸喘、呼吸困難，或是持續的胸悶、胸痛、意識不清，甚至發現自己的指甲、皮膚和嘴唇出現發青的現象；另，有吃不下、沒有辦法喝水，沒辦法服藥，甚至在過去24小時裡，發現自己的尿量顯著變少，甚至沒有尿的狀況，一定要盡速就醫。
值得注意的是，慢性病患一定要特別注意自身的狀況，要遵照醫囑，規則的服藥。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53514
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