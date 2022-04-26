品冠歌手生涯陷危機！唱完婚禮新郎卻不知他是誰

由黃子佼、Lulu（黃路梓茵）主持的東森節目《婚禮歌手》，觀眾們引頸期盼的第二季終於開錄了，「明星婚顧公司」睽違5個月後再開工，主持人換上一身紅色的新制服亮相，喜氣洋洋的為結婚新人製造驚喜與浪漫的回憶。師徒二人在忙碌之餘不忘趁錄製空檔時，幫對方拍攝寫真照，拍攝風格不管美醜，不論是「蛇姬擺腰」或「壓腿拉筋」都OK，只記錄當下最真實的一面，增進感情與默契的方式超另類。





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▲《婚禮歌手》第二季終於在日前開錄，新制服也正式亮相。（圖／東森提供）

即將在台北流行音樂中心舉辦《不如我們今天見》巡迴演唱會的品冠，百忙之中撥冗出任第二季的首位婚禮歌手，讓主持人們超感動。這回品冠首次挑戰婚禮實習生的職位，在婚禮當天隱藏真實身分擔任婚宴會館工作人員，卻因為站姿挺拔的習慣，就算隱身在人群中依然超吸睛，遭黃子佼嫌棄並糾正：「這不是參加男模大賽，人要放鬆一點才能藏於民間不被發現！」





長期運動健身、早已養成良好習慣的品冠忍不住大嘆：「原來《婚禮歌手》不只得要歌聲好，演技也要好。」當然，但這點小考驗絕對難不倒出道多年、演戲經驗豐富的他。婚禮正式開始時，身為人父的品冠，看著交手儀式感動得不禁紅了眼眶，他一想到8歲女兒未來也會成為別的新娘，感傷的說：「希望那天不要太早來。」相當疼愛這位上輩子的情人。





▲《婚禮歌手》找來品冠（中）擔任婚禮歌手。（圖／東森提供）

婚禮進行到最後，新人特地向明星婚顧公司表達感謝、並餽贈充滿喜氣的紅包，在一片溫馨快樂的氣氛下，新郎感激的說：「雖然我們還不知道你是誰，但相信你一定是個非常厲害的歌手！」語畢，現場空氣彷彿凝結般尷尬、眾人面面相覷，思索著該如何緩解這突發狀況時，新郎立刻解釋說：「因為謝詞是婚禮前一天寫的，當時還不知道歌手來者何人。」大夥聽完才全鬆了一口氣，這意外的小插曲讓品冠直呼：「貴節目真的是太真實了！」《婚禮歌手》第二季將在7月份於東森綜合台播出。



