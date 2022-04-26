台灣之光清冠一號治新冠肺炎有強效　預防染疫宜調養脾胃為優先

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答：絕對是可以的，「臺灣清冠一號」核准的適應症為「外感時疫」，當PCR陽性代表體內病毒潛伏在身體裡，隨著每個人的免疫功能不同反應出來的症狀也大不相同，除了咳嗽，打噴嚏，流鼻水外，也常伴隨腸胃道症狀，或是更有大部分的人是無症狀，中醫認為在感染初期，就要以「透邪外出、截斷病勢」的方式來治療患者，防止發病，專業的中醫師也可針會不同體質在清冠一號的處方上酌量增減，更能發揮清冠一號的效用，加速pcr陽性轉陰性的時間，也可減少中重症的可能，保護台灣的醫療量能。
2.服用清冠一號是否也可配合服用西藥，如退燒藥，卻痰藥，抗病毒藥？
答：由於新冠肺炎的傳染力非常強，一旦感染之後，對於免疫低下以及老人與幼童症狀變化和病情發展相當快速，極少數的人會突然轉成中重症，擁有專業藥師資格的周宗翰中醫師建議，對於這類族群積極主動的「預防性投藥」有其必要。清冠一號對於中重症有明顯減輕感染症狀的效果，搭配西藥有一加一大於二的功效，很多民眾很愛買日本的成藥，對於日本的成藥效果讚譽有加，其實日本很多成藥裡面都含中藥與西藥共組成分，臨床上中藥加西藥產生藥物不良反應的可能性非常低，一般建議兩種用藥間隔一個小時即安全，因為中藥對於腸胃的負擔較小，使用藥物的時機中藥可飯前，西藥宜飯後，所有用藥的目的在於縮短患者的康復時間。
3.「臺灣清冠一號」可以做為「預防」性質隨時來使用嗎？
答：不可以，清冠一號是荊防敗毒散的變方，主要成分黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等10種中藥材，而清冠2號則是針對中重症，是清冠一號的加強版，裡面的中藥材以清肺熱，宣肺化痰為主，藥材是偏寒涼，對於肺炎產生的呼吸道症狀有寬胸利氣的功效。但是平時並無肺熱的症狀，也沒有感染的跡象，就不適合隨時來補充清冠一號來增強免疫，相反的，因為處方屬性偏寒涼容易造成肺氣虛的可能，就像民眾沒事不會隨便服用荊防敗毒散當保養，同樣的也不該拿臺灣清冠一號當保健用品，清冠一號是屬於積極「治療」處方，而非「保健」茶飲，對身體體質偏虛寒的兒童、老年，或腸胃比較敏感的人，也有可能出現輕度胃悶、腹瀉、乏力的現象，使用任何中藥前須經由專業中醫師診斷為佳。
4.打完疫苗後，預防感染，我還能怎麼做？
答：勤洗手、戴口罩，保持社交距離，提升免疫力從調理腸胃做起，《黃帝內經》：「正氣存內，邪不可干。」如果有足夠的免疫力對抗病毒，就不容易感染或是感染後症狀較為輕微，中醫的方劑玉屏風散與桑菊飲有調節肺部免疫功能的效果，許多中藥例如西洋參、黃耆、茯苓、大棗、枸杞、當歸、人參等對人體免疫力有提升的作用，中藥不僅可以「扶正」，中藥成分例如魚腥草，連翹，金銀花，大青葉也可以有抑制病毒的「祛邪」作用，但是所有的中藥也必須經由中醫師診斷來使用，而小孩及老人在以中藥增強免疫前，務必確定不是在急性發炎的過敏期，因為補益藥會使發炎的免疫系統變得更嚴重。
正所謂病從口入，調節免疫的關鍵不是在於你必須吃什麼，而是在於你避免吃什麼，腸胃保健攸關免疫調節，減少加工與醃製食品，飲食建議採低脂、高蛋白質、適度纖維質，減少過酸、甜、油或辛辣食物。周宗翰中醫師建議，避免睡前進食或吃宵夜，勿暴飲暴食，盡量少量多餐，養成良好飲食習慣有助於您安全度過疫情。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53532
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