天氣熱開胃靠吃冰、嗜辣　竟為破壞腸胃要素！

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夏季容易感到口乾舌燥，又常聽聞「要多補充水分」等建議，因此增添了大量飲用液體的機會。不過， 在此必須小心的是，不得攝取過多冰冷飲品。
入谷榮一醫師表示：「炎熱季節間為了預防脫水，必須大量補充水分，但同時也須避免一口氣喝下大量冰冷飲品。一旦冰冷食物進入胃內，容易擾亂自律神經作用，造成血管收縮，影響血液流動。此外，也可能會引發各種免疫機能衰弱、消化不良或腹瀉等症狀。若開始擊球後，身體開始緊張或感到壓力，就容易促進交感神經作用。如此一來，血液流動也會更加不順，進而抑制胃液分泌，產生胃脹、膨滿等不適感。」
飯後若不斷飲用冰水，容易導致胃部機能惡化，持續此習慣過久，胃也理所當然地產生不適、咕嚕咕嚕叫等狀況。
「當喉嚨十分乾渴，很想喝冰水時，建議少量攝取。因為胃對於冷、熱、辣等刺激相當敏感，尤其胃部黏膜與皮膚不同，並無感覺神經分布，人體不會直接感受到這些感覺，反覆接收刺激時，就可能造成胃部負擔。」
看來吃完辛辣食物後，必須小心留意，避免立即飲用冰冷飲品。不過，胃明明沒有神經分布，為什麼又會引發「胃痛」呢？
入谷榮一醫師指出：「若因胃酸問題而引發的胃痛，其疼痛感多源自分布於胃壁內側肌肉組織等處的末梢神經。一旦這個問題持續惡化，就可能造成胃潰瘍。此外，攝取過多食物時引發的胃痛，則是因胃部膨脹，產生如肚子被撐滿的不適感。感冒時腸胃機能也常受影響，但這是自律神經機能異常所致。由這些情況可見，胃是非常敏感的器官，容易受到身體狀況所影響。」
減輕壓力 緩慢攝取蔬菜為主的餐點在運動時要如何小心，維持胃的狀態呢？入谷榮一醫師說：「首先，必須減輕心理壓力，避免過度緊張，如果遇到比賽性質的活動，也就是用放鬆的心情下場。而在飲食方面，則需攝取較多蔬菜。除了市售產品外，若能準備自製果汁、現採蕃茄等食物，也請積極攝取。尤其沙拉擁有不少優質蔬果，也對胃部狀況有益。請避免攝取過於刺激的食品或過多脂肪的餐點。此外，一口氣攝取過多食物，食物容易和空氣一同進入體內，也易導致腹部膨脹、疼痛，請多加留意。必須細嚼慢嚥，並以八分飽為標準即可。」
用餐時過於急躁、快速，反而容易造成胃的問題，請小心留意。
【解說】
入谷內科診所院長 入谷榮一
引導解決了各式各樣因為壓力或現代醫學治療較為困難的問題的醫學手法為著稱，也是日本首位引進香草專門門診的醫生。平常以現在醫療為中心進行診療，對香草及香氛有很深的造詣。著有「創造整潔的香草習慣(暫譯)」一書。
（文章授權提供／ALBA高爾夫雜誌）
資料來源：https://www.albagolf.com.tw/zh-tw/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53359
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