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特企／遠百溫馨媽媽節　專屬女王甜品最療癒

▲在此溫馨時刻，遠東百貨總經理徐雪芳，與營運長林彰豐(左起)、企畫長劉志成和超市餐飲部協理陳佑任一同選品，為大家推薦母親節甜品。（圖／品牌提供）
▲在此溫馨時刻，遠東百貨總經理徐雪芳，與營運長林彰豐(左起)、企畫長劉志成和超市餐飲部協理陳佑任一同選品，為大家推薦母親節甜品。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-26 11:07:22

和媽咪一起吃份甜品，絕對是歡慶佳節最令人期待的部分。在這個心靈需要被療癒的時分，切一塊上海紅豆鬆糕、分一口全米蛋糕芋香蛋糕，味覺沉浸在淡淡的甜香，遠百就是要分享這種幸褔感包圍的喜悅，嘴角上揚了、心情愉悅了，輕聲跟媽咪說一聲：母親節快樂！2022年母親節前夕全台遠東百貨一樓戶外免下車取貨服務「速利便」再度啟動，消費者可以利用「速利便」提取商品，安心感up up。

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L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳馨憶，鐵觀音烏龍茶慕斯搭配上香檸葡萄柚內餡，約6吋建議售價1,300元。現做商品冷藏4~5°C最佳賞味期24小時內食用完畢，5月1日~5月8日在遠百信義A13、遠百寶慶、板橋大遠百、遠百板橋中山販售。綠帶純植物烘焙綠帶栗子蒙布朗旦糕，5吋建議售價980元。全素可食。

從源頭把關台灣在地值得信賴的食農生態，沐甄豆Caremully紫芋香米優雅裙襬米蛋糕，100％無麩質全米蛋糕，選用桃園3號香米、紫心地瓜、大甲檳榔芋、法國鐵塔牌鮮奶油、美國NBA奶油乳酪、日本海樂糖、杏仁片，絕無任何添加物，層層綿延一起細細品嘗香米清爽的芋香與奶蛋香，7吋建議售價1,190，冷凍保存30天，蛋奶素可食。以原味打造精緻口感，天然食材、健康美味的艾思蜜母后吉祥冰淇淋蛋糕，蜂蜜、橙香蛋糕搭配兩種口味冰淇淋，中間為布丁夾層，6吋建議售價1,299元，冷凍可保存1個月。

主推精品甜食的SWEET CHEN，希望透過純粹簡約的美味糕點，讓消費者品嘗與感受這些珍稀的原物料與食材所展現的無窮魅力。四葉芋頭金箔千層蛋糕每一層皆塗抹上濃郁的手工芋泥及北海道四葉鮮奶油，以18層餅皮堆疊而成，口感滑順與濕潤兼俱。表層貼滿食用金箔，是最奢華、最耀眼的一款。8吋建議售價2,780元，冷藏保存2~3天、冷凍保存3~10天。

No Chewing Allowed!是紐約品牌的法國高品質松露巧克力，在紐約市中心設有專櫃，不需咀嚼就會入口即化還能融於手，全程從法國冷藏配送原裝進口。No Chewing Allowed!母親節限定午茶禮盒，經典黃鐵盒內含經典原味松露巧克力，綜合藍鐵盒(內含原味、榛果、覆盆莓、海鹽焦糖松露巧克力，嘗在嘴裡甜在心裡。建議售價1,850元。

全球頂級奢華茶品牌TWG Tea頂級訂製茗茶雙入禮盒，內含法式伯爵茶、英式早餐茶每罐100g兩罐建議售價2,200元，常溫保存。選用世界各產地直送的茶葉，並擁有時尚的茶罐外表，提供最多樣的種類選擇。

購買本專刊商品兩件以上可享95折優惠。(以上折扣特定品除外)

購買母親節暨端午節專刊商品，使用遠百APP結帳或持HAPPY GO卡過卡單筆滿888元以上，即贈送「100元美食餐飲抵用券」乙張。

兌換地點：憑消費發票至全台12家分店贈品處兌換

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