特企／遠百溫馨媽媽節　專屬女王甜品最療癒

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從源頭把關台灣在地值得信賴的食農生態，沐甄豆Caremully紫芋香米優雅裙襬米蛋糕，100％無麩質全米蛋糕，選用桃園3號香米、紫心地瓜、大甲檳榔芋、法國鐵塔牌鮮奶油、美國NBA奶油乳酪、日本海樂糖、杏仁片，絕無任何添加物，層層綿延一起細細品嘗香米清爽的芋香與奶蛋香，7吋建議售價1,190，冷凍保存30天，蛋奶素可食。以原味打造精緻口感，天然食材、健康美味的艾思蜜母后吉祥冰淇淋蛋糕，蜂蜜、橙香蛋糕搭配兩種口味冰淇淋，中間為布丁夾層，6吋建議售價1,299元，冷凍可保存1個月。
主推精品甜食的SWEET CHEN，希望透過純粹簡約的美味糕點，讓消費者品嘗與感受這些珍稀的原物料與食材所展現的無窮魅力。四葉芋頭金箔千層蛋糕每一層皆塗抹上濃郁的手工芋泥及北海道四葉鮮奶油，以18層餅皮堆疊而成，口感滑順與濕潤兼俱。表層貼滿食用金箔，是最奢華、最耀眼的一款。8吋建議售價2,780元，冷藏保存2~3天、冷凍保存3~10天。
No Chewing Allowed!是紐約品牌的法國高品質松露巧克力，在紐約市中心設有專櫃，不需咀嚼就會入口即化還能融於手，全程從法國冷藏配送原裝進口。No Chewing Allowed!母親節限定午茶禮盒，經典黃鐵盒內含經典原味松露巧克力，綜合藍鐵盒(內含原味、榛果、覆盆莓、海鹽焦糖松露巧克力，嘗在嘴裡甜在心裡。建議售價1,850元。
全球頂級奢華茶品牌TWG Tea頂級訂製茗茶雙入禮盒，內含法式伯爵茶、英式早餐茶每罐100g兩罐建議售價2,200元，常溫保存。選用世界各產地直送的茶葉，並擁有時尚的茶罐外表，提供最多樣的種類選擇。
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