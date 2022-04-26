導入 12.3 吋儀錶並限時升級電子後視鏡　22.5 年式 Ford Focus ST-Line Lommel X /

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售價部分，22.5 四門 ST-Line Lommel X 及五門 ST-Line Lommel X 均為新台幣 94.8 萬元起，至於 Active 任性版則為新台幣 91.8 萬元起，均較 22 年式上漲新台幣 1.9 萬元。
本次導入的 12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板與 Focus ST 同級，原廠指出價值達新台幣 3 萬元，解析度達為1920 x 720 畫素，可結合動態行車模式切換系統來調整 5 種螢幕設計。
而限時升級的 E-Mirror 電子式智慧後視鏡，原廠指出其價值達新台幣 19,800 元，後視鏡頭採用 Sony Starvis IMX290，提供無光夜視功能，也透過前後各 1080p 解析度搭配 F1.6 光圈的鏡頭來達成前後行車記錄器功能，駕駛也可關閉螢幕切回傳統反射式後視鏡。
現行第四代國產 Focus 車系自 2019 年 2 月 20 日上市以來，憑藉 C2 平台、EcoBoost 渦輪引擎、8 速手自排及 Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統等優勢，獲得良好的銷售表現，歷年也多次進行配備調整，如今進一步將原先搭載於 Focus ST 的 12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀錶板納入 ST-Lommel X 及 Active 任性版當中，並限時升級的 E-Mirror 電子式智慧後視鏡，即便售價有所調整，相信仍會受到消費者喜愛。