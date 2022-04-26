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在家點外送等吃　注意5大事項降食安風險

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在家點外送等吃　注意5大事項降食安風險

健康醫療網

2022-04-26 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】近年來美食外送平台崛起，消費者只要透過行動裝置，就可輕鬆訂購各種美食！美食外送平台提供忙碌的現代人更多元的購買方式，尤其COVID-19疫情爆發後，民眾透過外送平台點餐機會大增。為了讓消費者安心食用，食藥署也已訂定「網路美食外送平台業者自主衛生管理指引」，協助外送平台業者能提供美味又安全的餐點。

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食安識能普遍良好　外送員清潔外送箱頻率增

研究顯示，國人常透過外送平台點餐的前四名為：熱食米類或麥類複合食品、手搖飲料、熱食肉品類、湯品類。疫情期間，使用外送平台的頻率顯著增加，消費者也改變取餐方式，改用無接觸送餐，且外送員於疫情後清潔外送箱的頻率顯著增加。

而受訪的三大族群對於餐點送達溫度、餐點的包裝容器具合適性和完整性，以及關注餐點衛生安全、個人衛生習慣等食安識能普遍良好。

外送平台點餐　五大重點要牢記

網路上的美食琳琅滿目，民眾透過外送平台點餐時有哪些注意事項？食藥署提出五大重點:

（１）選擇有食品業者登錄字號之餐飲業者。

（２）選擇與所在處距離較近之餐飲業者，收到餐點儘快吃完，不可在室溫放太久，以避免微生物大量孳長引發食品中毒。

（３）疫情期間，可選擇無接觸取餐，減少和外送員接觸機會與時間，並請外送員將餐點離地放置，避免造成食品污染。

（４）選擇用心包裝餐點的業者，且於收到時檢查包裝是否完整。

（５）若收到餐點有異常（傾倒、異物或酸敗）情形，立即回報外送平台業者。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53520

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