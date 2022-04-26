本土+6295　急診天天爆滿！指揮中心急籲：勿浪費資源

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關於密切接觸者居家隔離3+4，指揮官陳時中表示，居家照護包含確診者跟同住者，同戶的隔離者因應3+4的新制，與個案確診日加3天、加4天，但是如果有幼兒必須「同住一室」，此時密切接觸者（照顧者），要跟確診者的最後接觸日起算3+4，而「同住一戶」者，開始隔離起算3+4，跟確診者接觸後起算3+4。發言人莊人祥表示，居家隔離縮短3+4方案，原先規劃在居家隔離第3天做一次快篩，現在改為接觸者剛被匡列時先快篩一次，居隔期間不需要再快篩，直到自主防疫的4天期間，凡只要外出，皆須快篩陰性方能外出，也就是刪減原來規劃居家隔離的第3天快篩。
4/26前開立電子居隔書者 重新再開立
另外，針對4/25各地方政府實施重點疫調，請確診者主動提供衛生單位同住親友名單、校園及公司聯絡窗口等資訊，另請校園及公司提供衛生單位名冊。4/26前已經開立電子居隔書者，因為要回溯必須要重新開立居家隔離書，所以如果已經隔離超過3天的人，一律已4/26作為隔離7日內，如果隔離未達3天，就是由系統自動計算隔離日的次日起算3天。
莊人祥表示，至於快篩試劑發放，由隔離所在地的地方政府來發放，總共發五支。針對回溯的居家隔離對象，若4/26時已隔離滿7天，當時有配發一劑快篩試劑，於解隔時，可使用原來發送的快篩試劑做採檢；若4/26時未隔離滿7天，第一天就使用原來已經發送的快篩試劑，之後再請居隔對象主動洽詢隔離通知書填發的單位，或是協助轉介到其居住地的地方政府衛生局領取快篩。
有急症才去急診 懷疑確診請利用家用快篩
指揮官陳時中表示，近來各大醫院急診室有很多民眾需要做PCR，相當擁擠，「我們再強調，不是說大家想要做就做，因為平常沒有什麼特別情況，做了也只是耗費資源，在那邊採檢也有一定風險，沒必要不需要去做。」
醫療應變組副組長羅一鈞說明，急診室是留給有急症要就醫的，如果是以COVID-19病人來說的話，有警示症狀才需要急診就醫，所以如果沒有症狀民眾，只是想要知道自己有沒有染疫的話，應該是要利用社區篩檢站。「因此沒有接觸史、也沒有相關症狀的民眾，事實上是不需要去做篩檢。」如果疑似有足跡、接觸史，或者社交距離APP出現15分鐘以上的接觸，就近取得或購買家用快篩，若呈現陽性，再到各縣市的社區篩檢站做PCR篩檢。
羅一鈞表示，一般篩檢情境下，使用家用快篩呈現陽性的話，不管有無症狀，也是建議到社區篩檢站篩檢，會需要到急診篩檢的情形，就是出現嚴重症狀，或者是警示症狀才需要急診，才不會干擾真正需要用到急診資源的民眾去就醫，也可以避免在急診空間的不同病患的交叉感染，「千萬要保護我們急診的寶貴醫療資源，如果是因為篩檢需求，還是請利用家用快篩，或是社區篩檢站的資源，而不要擠壓急診的就醫資源。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53544
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