集十年大成的純電之作　BMW iX xDrive40 旗艦版 (i20) 試駕

●BMW 全新純電旗艦休旅車系
●以「Shy Tech 前衛隱形科技」設計打造
-封閉式雙腎型水箱護罩，表面含自體修復塗層材質，內建攝影鏡頭與雷達等-高科技傳感系統
-全車隱藏式車門把手設計
-車尾品牌飾徽嵌入後方攝影鏡頭
●首款應用 iDrive8.0 的車款，並採用「一體式曲面螢幕」設計
●結合「AR 擴增實境導航」與「全新世代智慧語音助理 2.0」
●xDrive40 最高續航里程 425km, xDrive50 最高續航里程 630km (WLTP)
● iX xDrive40 搭載總容量為76.6kWh 的電池組, xDrive50 電池總容量達 111.5kWh
●-xDrive40最快 10 分鐘能補充 95km 的行駛里程 (最高充電功率可達 150kW)
-xDrive50最快 10 分鐘能補充 150km 的續航里程 (最高充電功率可達 200kW)
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本次試駕車型為建議售價新台幣 320 萬元起的 iX xDrive40 旗艦版。說到 BMW 開發電動車的歷史，可以追溯到 1972 年時基於 1602 車型開發的兩台測試車，並於同年德國慕尼黑奧運會上首次亮相，用以接送貴賓，並在馬拉松等各種長距離賽事中充當支援車，自此成為發展電動車半世紀的開端，後續也先後推出 325iX Elektric、E1、325 Elektric、 electric、MINI E 、ActiveE 等實驗性的電動車款。
近代的 BMW 電動車歷史，則自 2011 年 2 月時推出 i 電動化子品牌開始，2013 年發表 i3 與 i8 兩款產品，2020 年則推出 iX3，就在子品牌歡慶 10 週年之際，原廠於 2020 年 10 月推出全新設計的 iX 電動休旅，2021 年 3 月時則推出 i4 傾背跑房車，使純電動產品更為完整。國內市場方面，總代理汎德選在去年 (2021) 12/30 發表 iX，引進編成與建議售價分別是本次試駕的 xDrive40 旗艦版 (新台幣 320 萬元起) 及 xDrive50 旗艦版 (新台幣 390 萬元起)，今年 2/11 更啟動性能旗艦 M60 車型的預售作業，接單價為新台幣 620 萬元起。
iX 配置線條細長的 LED 頭燈組，水箱罩承襲直立式雙腎型設計。外觀方面，iX 雖然擁有接近 X5 的身形，卻保有 0.25Cd 的風阻係數，車頭配置線條細長的 LED 燈組，水箱罩承襲直立式雙腎型設計，內部導入 Shy Tech 隱形科技，將攝影機與雷達等傳感系統設置於封閉式水箱罩內，表面若刮傷可在常溫 24 小時內或高溫 5 分鐘內自動修復。車側採用無窗框車門及隱藏式把手，車尾燈具融入尾門線條，並將後鏡頭嵌入廠徽當中，全車也配置 Sport Package 運動化外觀套件。
iX xDrive40 旗艦版的車身長寬高分別是 4,953x1,967x1,695 (mm)，軸距則為 3,000mm。
車尾造型呼應車頭，配置細長的尾燈，與尾門線條融合，而後鏡頭則嵌入於廠徽當中。
導入 Shy Tech 隱形科技的直立雙腎型封閉式水箱罩，當表面刮傷時可在高溫 5 分鐘內或常溫 24 小時內自動修復，也將攝影機與雷達等傳感系統藏於其中。
頭燈造型細長，內部採用全 LED 光源，兩道日行燈位於上方，而遠光燈具備自動切換功能。
位於車頭的廠徽成為雨刷水補充口的飾蓋，只要按壓即可開啟。
門把採用內凹式設計，而 iX 藉由 Ultra-Wideband (UWB) 超寬頻技術，率先對應無需取出手機即可解鎖的 BMW 手機數位鑰匙 2.0 功能。
iX xDrive40 旗艦版足踏 9J X 21 的空氣力學 1012 式輪圈，配胎規格為 255/50R21。
D 柱透過黑色飾板與銅色飾條點綴，內部還設有 iX 車型字樣。
尾燈總成與尾門線條融合，造型相當立體，且在開啟尾門時會隨之升起，轉而啟用內部的第二尾燈。
第二尾燈位於兩側後葉子板旁，提供小燈、煞車燈及方向燈功能。內裝方面，iX 採用天然真皮包覆內裝，也運用天然橄欖葉鞣製的材質，搭配全新排檔座設計、水晶內裝套件、電控調節採光全景式玻璃車頂，以及結合 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕的一體式曲面螢幕，配上 BMW iDrive 8 使用者介面與車況抬頭顯示器，亦支援智慧語音助理 2.0、ConnectedDrive 智慧互聯駕駛服務、RSU 遠端軟體更新與無線智慧型手機整合功能，更配備 BMW 手機數位鑰匙 2.0 功能，藉由 Ultra-Wideband (UWB) 超寬頻技術，駕駛無需取出 iPhone 即可解鎖車門。娛樂部分則配置 18 具揚聲器 655W harman/kardon 音響。
iX 的座艙以簡約而未來的手法鋪陳，採用天然真皮包覆內裝，搭配天然橄欖葉鞣製的材質及 FSC 認證的天然木紋飾板。
車況抬頭顯示器擁有全彩的呈現方式，在陽光下也頗為清晰。
儀表板採用 12.3 吋虛擬數位樣式，可切換豐富的行車資訊內容，也導入最新的稜角型顯示風格，與中控台的 14.9 吋觸控螢幕構成一體式曲面設計。
方向盤採用非真圓的雙輻式設計，兩側設有多功能操作介面，整體握感厚實。
中控台上方的 14.9 吋多媒體螢幕內建最新的 iDrive 8.0 使用者介面，具備智慧語音助理 2.0 功能。
中控台除警示燈及前後擋風玻璃除霧開關外，包括空調系統在內的操作介面均整合至觸控螢幕當中，並無實體按鈕。
iX 標準配備頂級水晶內裝套件，因此排檔撥桿、iDrive 8.0 操作介面均可見到，搭配 FSC 認證的天然木紋飾板展現科技質感。
中央鞍座下方整合 2 組具止滑功能的置杯座，也配備 12V 電源插座、USB Type-C 插座及手機無線充電裝置。
雙前座椅調整介面設於門板當中，亦屬於頂級水晶內裝套件的範圍，而車門開關則採用按鍵式設計，與飾板結合。
副駕駛座前方的儀錶台加入葉片圖案，象徵 iX 內裝是以天然橄欖葉鞣製的材質製作。
iX 的雙前座為一體式設計，剪裁風格近似沙發，支援電動調整與記憶功能，駕駛座還享有電動腰靠及按摩功能。
iX 受惠於長達 3,000mm 的軸距而創造出優異的後座縱向空間，不僅地面平整，頭部空間亦相當出色。
後座中央扶手前端設有兩組伸縮式置杯座。
雙前座椅背配置各 2 組 USB Type-C 插座及安裝配件的接口。
後座乘客享有獨立的兩組恆溫空調區域，也配備可調整風向及風量的出風口。
電控調光全景式玻璃車頂為 iX 的標準配備，透過按鈕即可切換採光量，相當先進。
附表為本站實測座艙空間之數據。
iX 在標準狀態下具備 500 公升的行李廂置物容積，透過後座椅背 40:20:40 分離傾倒之下可擴充至最高 1,750 公升，內部格局方正平整，門檻也幾乎無落差。
行李廂右側設有後座椅背快速傾倒按鈕、掛鉤及 12V 電源插座。
掀起行李廂底板可見到 iX 提供額外的置物空間。
附表為本站實測行李廂空間之數據。安全防護方面，iX 車系標準配備主動防撞輔助系統與行人偵測、主動車距定速控制系統、主動車道維持輔助、壅塞交通輔助、車側防撞輔助、路口車流防撞輔助、閃避轉向輔助、盲點偵測警示、車道偏離警示、前後方車流警示、後方防追撞警示、停車後方防撞輔助、速限提示功能、離車警示功能、駕駛注意力輔助功能、Active Protection 主動安全防護系統、前後方停車警示系統、倒車輔助攝影、360 度環景輔助攝影、自動停車輔助系統、自動倒車輔助系統及 8 具 SRS 輔助氣囊等。
動力配置方面，iX 車系均採用全新第五代 eDrvie 科技與 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，整合電動馬達、動力控制模組與變速系統，還具備與 Hans Zimmer 合作開發的 BMW IconicSounds Electric 純電動能音效，而本次試駕的 xDrive40 旗艦版搭載 76.6kWh 容量的鋰電池模組，可輸出 326hp 最大馬力及 630Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.1 秒完成，WLTP 最高續航里程為 372~425 公里。
前蓋內部用於電機與冷卻設施，因此無法提供額外的置物空間。開著 iX xDrive40 上路，其寧靜平順的起步反應合乎期望，踏板給予的線性回饋有助於掌握豐沛的扭力輸出，即便噸位不小也具有輕快的加速能力，當車速來到較高速域時的隔音表現算是出色，當然輪胎噪音仍難以在少去運轉聲浪的車室中避免，整體 NVH 工程達到此價位豪華車的水準之上。
充電插座位於右後葉子板當中，內部採用 CCS1 規格，支援 DC 150kW 功率充電及 AC 11kW 功率充電。乘駕感受方面，iX 擁有沉穩的懸吊系統調校，其碳纖維車體帶來良好的剛性，方向盤提供的指向性與輔助力道有效消弭高車身可能具有的先天劣勢，在彎道中仍提供足夠的信心，避震器阻尼對於路面起伏與坑洞的吸震能力良好，創造舒適的行路品質。
iX 身為 BMW i 子品牌問世 10 週年的集大成之作，提供新世代電動車的駕馭感與 BMW 慣有的操控特性，更將品牌諸多最新的科技，與獨特的設計感相互交織，從其 320 萬元的入手門檻來看，在同級的豪華休旅車款間可說是物有所值，對於有意轉換為新能源車款的買家來說，相信會是值得一試的車款。