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全新第三代 Land Rover Range Rover Sport 將在今年 5/10 正式發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-26 19:25:40

Land Rover 日前預告全新第三代 Range Rover Sport 將在今年 5/10 英國夏季時間晚間 7 點 (台灣時間 5/11 凌晨 2 點) 正式發表。

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Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
目前 Land Rover 先行釋出 4 張圖片，可以看出第三代 Range Rover Sport 在外觀部分將承襲包括蚌殼式引擎蓋、懸浮式車頂及前葉子板通風口飾蓋等家族化特色，頭燈擁有細長銳利的 LED 光源，其餘細節尚無法得見。

Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
內裝方面，第三代 Range Rover Sport 將在中控台配置曲面觸控螢幕，內部應會搭載最新版本的 Pivi Pro 資訊娛樂系統，空調出風口與飾板相連，中央鞍座前端配置雙旋鈕空調操作介面，左下方為線傳式排檔桿，右側則為駕駛模式切及 Terrain Response 2 全地形反應系統控制旋鈕，方向盤也換上新款三輻式造型。

Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport
Range Rover Sport 車系最早於 2004 年時基於代號 L319 的 Discovery 車系底盤衍生而來，成為 Range Rover 家族的第二個產品線，第二代 Range Rover Sport 於 2013 年發表，換上 Jaguar Land Rover 集團的 D7u 鋁合金平台，販售迄今將近 9 年的時光，總算即將迎來大改款，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息，敬請鎖定。

Land Rover Range Rover Sport
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