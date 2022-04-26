耐用度/動力全面提升 Isuzu F-Series Euro 6 六期新車預告 5 月登場 !

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在外觀方面， F-Series Euro 6 六期新車將換上全新的車頭設計，包含新式的頭燈組、前保桿造型以及更加銳利化的進氣孔，車頭兩側也新增 LED 日行燈，整體扮相較過往更有精神。
內裝部分同樣也獲得更新，換上全新含有安全氣囊的三幅式方向盤，中控儀表板採用全採數位顯示，除了介面配色全數更新，中央亦導入 2.4 吋或者 4 吋液晶螢幕，大幅提升辨識度與科技質感。安全表現上對應法規需求，配有高解析度 LDWS 車道偏移鏡頭，具備兩段靈敏度可調，可利用警示聲或圖示來提醒駕駛人，以及 AEBS 主動剎車，利用雷達與鏡頭感應前方車輛，並配有五段距離偵測調整，使得行車防護更為完善。
動力表現上，11 噸與 15 噸車型搭載 5.2 升 4HK16H-C 共軌柴油引擎，整體排氣量較五期車降低一級，扭力提升 10% 至 764Nm 的表現，最大馬力則維持 240ps / 2,400rpm 的水準。而 18.5 噸車型其 6HK1 引擎經過重新調校後，其最大馬力提升至 275ps / 2,400rpm，扭力提升 30% 達到 100.1kgm / 1,450rpm 之譜，原廠更宣稱引擎有 50% 時間可發揮 81.6kgm (800Nm) 以上的扭力，強化整體的動能表現。變速系統方面，全車系均可選配自排版本，11 噸與 15 噸車型採 NESS 變速箱，18.5 噸則採用 Allison 變速箱。
除了配備與動力升級之外，F-Series 六期車型底盤同步加強車軸與葉片彈簧強度，可增進耐用度表現。Isuzu 尚未透露 Euro 6 六期新車售價資訊，本站將持續追蹤，並帶來第一手消息。