【車勢星聞】獨家／《玖壹壹》春風曝「賽車手」全新身分！年底前有望出賽TCR初試啼聲。

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SV Racing車隊賽車手戴曉祥表示，《玖壹壹》成員春風目前已接受SV賽車學院從基礎課程開始的專業培訓累積將近八個月的課程經驗，春風平時私下開車速度並不慢，在接受賽車運動培訓課程後，了解到專業賽車運動與一般道路駕馭跑車上的不同，有感「原來在路上開快車並不帥，要將紀錄寫在賽車場才帥！」於是平時開車則更加注意周邊路況。
過去，春風曾於2021年麗寶國際賽車場舉辦之賽事中，以好友身分到賽車場為車手打氣，也在《玖壹壹》「愛你不踩剎車」MV中化身賽車手親自上陣演出，戴曉祥認為春風屬於「有天分」的車手，只要他觀念正確、跟著SV賽車學院的課程循序漸進，將有機會成為厲害的賽車手；戴曉祥也透露，以春風目前的學習程度、適應能力以及車隊車輛整備的進度，將有望在今年度參加《2022橫濱輪胎STS超級房車全國系列賽》接下來的三站比賽，希望讓春風藉此累積比賽經驗，明年度能夠完成整年度的賽事，據了解，春風極有可能將駕駛本次亮相的Audi RS3 LMS TCR參與TCR組別賽事，至於搭配車手名單則暫時保密，此外，戴曉祥更進一步透露還有其他藝人車手正在祕密培訓中，但暫時不能曝光，也許有機會在今年度參加比賽，請大家拭目以待。