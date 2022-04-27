COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

【車勢星聞】獨家／《玖壹壹》春風曝「賽車手」全新身分！年底前有望出賽TCR初試啼聲

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-04-27 10:55:20

SV Racing車隊日前舉辦發表記者會，賽車手成員除了戴曉祥、姚元浩、林沅滸等人外，《玖壹壹》成員春風也驚喜曝光「賽車手」全新身分！

我是廣告 請繼續往下閱讀
【車勢星聞】《玖壹壹》春風(左一)曾於2021年麗寶國際賽車場舉辦之賽事中，以好友身分到賽車場為姚元浩(左二)加油打氣。
【車勢星聞】《玖壹壹》春風(左一)曾於2021年麗寶國際賽車場舉辦之賽事中，以好友身分到賽車場為姚元浩(左二)加油打氣。
SV Racing車隊賽車手戴曉祥表示，《玖壹壹》成員春風目前已接受SV賽車學院從基礎課程開始的專業培訓累積將近八個月的課程經驗，春風平時私下開車速度並不慢，在接受賽車運動培訓課程後，了解到專業賽車運動與一般道路駕馭跑車上的不同，有感「原來在路上開快車並不帥，要將紀錄寫在賽車場才帥！」於是平時開車則更加注意周邊路況。

【車勢星聞】獨家／《玖壹壹》春風曝「賽車手」全新身分！年底前有望出賽TCR初試啼聲。
【車勢星聞】獨家／《玖壹壹》春風曝「賽車手」全新身分！年底前有望出賽TCR初試啼聲。
過去，春風曾於2021年麗寶國際賽車場舉辦之賽事中，以好友身分到賽車場為車手打氣，也在《玖壹壹》「愛你不踩剎車」MV中化身賽車手親自上陣演出，戴曉祥認為春風屬於「有天分」的車手，只要他觀念正確、跟著SV賽車學院的課程循序漸進，將有機會成為厲害的賽車手；戴曉祥也透露，以春風目前的學習程度、適應能力以及車隊車輛整備的進度，將有望在今年度參加《2022橫濱輪胎STS超級房車全國系列賽》接下來的三站比賽，希望讓春風藉此累積比賽經驗，明年度能夠完成整年度的賽事，據了解，春風極有可能將駕駛本次亮相的Audi RS3 LMS TCR參與TCR組別賽事，至於搭配車手名單則暫時保密，此外，戴曉祥更進一步透露還有其他藝人車手正在祕密培訓中，但暫時不能曝光，也許有機會在今年度參加比賽，請大家拭目以待。

【車勢星聞】獨家／《玖壹壹》春風曝「賽車手」全新身分！年底前有望出賽TCR初試啼聲。
【車勢星聞】獨家／《玖壹壹》春風曝「賽車手」全新身分！年底前有望出賽TCR初試啼聲。
【車勢星聞】春風在《玖壹壹》「愛你不踩剎車」MV中化身賽車手親自上陣演出。（資料照：混血兒娛樂）
【車勢星聞】春風在《玖壹壹》「愛你不踩剎車」MV中化身賽車手親自上陣演出。（資料照：混血兒娛樂）
【車勢星聞】獨家／《玖壹壹》春風極有可能將駕駛本次亮相的Audi RS3 LMS TCR參與TCR組別賽事。
【車勢星聞】獨家／《玖壹壹》春風極有可能將駕駛本次亮相的Audi RS3 LMS TCR參與TCR組別賽事。

呆萌造型可愛度爆表，長安Lumin搶攻迷你電動小車級距

提高產量也沒用，Ford停賣F-150 Lightning

又出包，Mercedes-Benz因倒車鏡頭與48V線路問題召回14萬輛車

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
50.84%49.16%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀