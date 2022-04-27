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特企／萌寵也朝聖大甲媽？毛孩瘋搶「神仙牛」

▲台灣MIT寵物品牌Abao x大甲鎮瀾宮強強聯手！（圖／品牌提供）
▲台灣MIT寵物品牌Abao x大甲鎮瀾宮強強聯手！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-04-27 11:22:43

你家毛孩吃什麼飼料？台灣有寵物食品業者連續兩年跟大甲鎮瀾宮媽祖跨界合作推出狗狗飼料，在寵物領域開創出先例。

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少子化時代的來臨加上陪伴經濟發酵，養寵成為現代人的熱門選擇，歷年來養毛孩的人數倍增，經調查，在2021年毛小孩的出生數已經超越新生兒的出生數。許多人更把毛孩當作心中寶貝呵護，毛孩的健康也成為毛家長最重視的事。

大甲媽祖在台灣人民心中代表著平安與健康，台灣ＭＩＴ寵物品牌Abao聽到飼主的心聲，連續兩年推出保庇狗狗飼料系列，虎年限定神仙牛犬糧更是超越往年預購數量，業者緊急趕工，就是希望所有飼主都能在母親節前夕收到商品，讓毛孩能盡快享受到有媽祖加持過的健康美味「神仙牛」。

大甲媽祖娘娘號稱是愛小孩出名的，每年繞境總能吸引上萬民眾帶著小朋友前往祈求保佑可以平安長大，更有許多信徒會帶著毛小孩一同參與繞境，祈求愛寵在今年能平安順遂熬大漢。因此，Abao與大甲鎮瀾宮在虎年強強聯手推出「神仙牛」天然無穀犬糧，每包都向大甲媽過爐祈求，並嚴選台灣牛肉作為飼料基底，同時使用在地小農食材。希望毛孩在虎年能平安熬大漢！今年保庇犬糧迎著大甲媽遶境啟程，全通路同步預購，業者表示相較去年保庇犬糧的預購數，今年更成長200%。業者分析主要可能受疫情的影響導致，也可能因為飼主更注重毛孩的健康，開始偏好購買不含劣質穀物及人工添加物的天然犬糧。神仙牛天然無穀犬糧保留了保庇系列的優點，並調整了顆粒大小，絕佳的嗜口性讓毛孩更適合吞嚥及消化，同時加入6in1保健配方加強毛孩全方位的照護。Abao深知食品安全是一切的基礎，所有商品皆通過SGS檢驗，包含農藥檢驗、黃麴毒素、李氏特箘、沙門氏桿菌、重金屬等檢驗項目，毛家長們絕對可以餵得安心，毛孩也吃得開心又健康。

以「Share time with your kids」為品牌核心的Abao阿寶，致力於飼主與毛孩餵食的快樂時光，在台灣是許多飼主心中值得信賴的在地品牌。Abao阿寶目前線上會員已累積超過數萬名，堅持使用天然健康的食材，為所有的毛小孩打造營養豐盛的每一餐。未來也將持續為毛孩提供各系列更安全及健康的食品與保健品，用日常溫暖您跟毛孩生活的每一刻！

神仙牛第二波預購截止日5/3，預購詳情請至官方網站或電話專人訂購

官方網站：https://abaopet.tw/pbwDo
電話：02-82316166
線上客服line@：https://lin.ee/lcet1XR

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