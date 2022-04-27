特企／萌寵也朝聖大甲媽？毛孩瘋搶「神仙牛」

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大甲媽祖在台灣人民心中代表著平安與健康，台灣ＭＩＴ寵物品牌Abao聽到飼主的心聲，連續兩年推出保庇狗狗飼料系列，虎年限定神仙牛犬糧更是超越往年預購數量，業者緊急趕工，就是希望所有飼主都能在母親節前夕收到商品，讓毛孩能盡快享受到有媽祖加持過的健康美味「神仙牛」。
大甲媽祖娘娘號稱是愛小孩出名的，每年繞境總能吸引上萬民眾帶著小朋友前往祈求保佑可以平安長大，更有許多信徒會帶著毛小孩一同參與繞境，祈求愛寵在今年能平安順遂熬大漢。因此，Abao與大甲鎮瀾宮在虎年強強聯手推出「神仙牛」天然無穀犬糧，每包都向大甲媽過爐祈求，並嚴選台灣牛肉作為飼料基底，同時使用在地小農食材。希望毛孩在虎年能平安熬大漢！今年保庇犬糧迎著大甲媽遶境啟程，全通路同步預購，業者表示相較去年保庇犬糧的預購數，今年更成長200%。業者分析主要可能受疫情的影響導致，也可能因為飼主更注重毛孩的健康，開始偏好購買不含劣質穀物及人工添加物的天然犬糧。神仙牛天然無穀犬糧保留了保庇系列的優點，並調整了顆粒大小，絕佳的嗜口性讓毛孩更適合吞嚥及消化，同時加入6in1保健配方加強毛孩全方位的照護。Abao深知食品安全是一切的基礎，所有商品皆通過SGS檢驗，包含農藥檢驗、黃麴毒素、李氏特箘、沙門氏桿菌、重金屬等檢驗項目，毛家長們絕對可以餵得安心，毛孩也吃得開心又健康。
以「Share time with your kids」為品牌核心的Abao阿寶，致力於飼主與毛孩餵食的快樂時光，在台灣是許多飼主心中值得信賴的在地品牌。Abao阿寶目前線上會員已累積超過數萬名，堅持使用天然健康的食材，為所有的毛小孩打造營養豐盛的每一餐。未來也將持續為毛孩提供各系列更安全及健康的食品與保健品，用日常溫暖您跟毛孩生活的每一刻！
神仙牛第二波預購截止日5/3，預購詳情請至官方網站或電話專人訂購
官方網站：https://abaopet.tw/pbwDo
電話：02-82316166
線上客服line@：https://lin.ee/lcet1XR