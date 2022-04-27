採用 2.0 升引擎、48V 輕油電搭配電子渦輪　全新 206 世代 Mercedes-AMG C 43 4MATIC

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外觀方面，206 世代 C 43 4MATIC 具備 AMG 鍍鉻直瀑式水箱護罩，車側在葉子板增加 TURBO ELECTRIFIED 銘牌訴說其採用最新的電子渦輪及輕油電技術，足踏 245/45ZR18 胎圈組，可選配至 19 吋或 20 吋，車尾配置雙邊雙出排氣尾飾管。
進入車內，206 世代 C 43 4MATIC 採用黑色 ARTICO 人造皮質搭配 MICROCUT 纖維，搭配紅色縫線打造座椅及內裝，方向盤為 AMG 高性能 Nappa 真皮平底跑車式樣，也搭載 AMG 金屬踏板、AMG 門檻、AMG 地毯、12.3 吋寬螢幕數位儀表及 11.9 吋垂直中央觸控螢幕等，其中 MBUX 系統中配置 AMG TRACK PACE 賽道駕馭應用程式。
動力配置方面，206 世代 C 43 4MATIC 捨棄 205 世代所採用的 3.0 升 V6 引擎，換上代號 M139l 的 1,991cc 排氣量直列 4 缸汽油引擎，其中 l 代表縱置，也維持 "One Man, One Engine" 的傳統，搭配由 48V 皮帶驅動啟動馬達架構 (RSG)，加上源於 Mercedes-AMG Petronas F1 車隊的電子渦輪增壓技術，於 6,750rpm 時可輸出 408hp 最大馬力，於 5,000rpm 間可輸出 500Nm 峰值扭力，高於率先導入此動力配置的全新 232 世代 SL 43，原廠宣稱 C 43 4MATIC 的 0-100km/h 加速時間為 4.6 秒 (Estate 慢 0.1 秒)，電子最高限速為 250km/h，可選配提昇至 265km/h。
驅動方面，206 世代 C 43 4MATIC 配置 AMG SPEEDSHIFT MCT 9G 9 速多片式離合器變速箱，其中啟動離合器採用濕式設計來取代傳統的扭力轉換器，支援 RACE START 賽車起跑控制功能。搭配 AMG Performance 4MATIC 全時四輪驅動系統，提供前後軸 31:69 的扭力輸出比率。
底盤方面，206 世代 C 43 4MATIC 採用前後雙 A 臂懸吊，配備 AMG RIDE CONTROL 可變阻尼懸吊系統、三段可調式 AMG 轉向系統，而後軸更標準配備轉向功能，當車速 100km/h 內可與前輪反向轉動最高 2.5 度以縮短迴轉半徑，超過 100km/h 以上則可與前輪同向轉動最高 0.7 度來增加操控性。制動部分擁有前 370x36 (mm) 後 320x24 (mm) 碟盤，搭配前四活塞、後單活塞浮動卡鉗。
隨著 Mercedes-AMG 依循品牌策略走向電動化，旗下產品陸續透過降低引擎尺寸並增加電能系統的方式，在維持甚至強化性能的同時，降低污染排放，引領歡度 55 週年的 Mercedes-AMG 邁入新的篇章。