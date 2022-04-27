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將在今年底前發表　第二代 Volkswagen Amarok 偽裝車首度亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-27 12:25:40

Volkswagen Nutzfahrzeuge (福斯商旅) 近日釋出關於第二代 Amarok 的消息與偽裝車影像，預告將在今年底前正式發表。

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Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
第二代 Amarok 由德國與澳洲團隊共同開發，在外觀造型上採用 X 設計風格，較第一代車款更具有越野與粗獷感受，車頭配置大面積水箱罩，與 LED 頭燈組相連，還可選配 IQ.Light 矩陣式頭燈，車側具備大型外闊式輪拱，足踏最大 21 吋輪圈，更首度提供全地形輪胎，車頂配有行李架。尺碼部分，第二代 Amarok 的車長前一代超過 100mm 來到 5,350mm，軸距增加 175mm 來到 3,270mm，原廠指出在前後懸縮短的情況下，越野能力與涉水深度均較前一代更為進步。

Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
內裝方面，第二代 Amarok 擁有類皮質造型搭配縫線點綴的儀錶台及門飾板，中控台配備與 Ranger 相仿的直立式觸控螢幕，但換上 Volkswagen 方向盤，前座椅可進行 10 向調整，後座椅可供 3 名成人乘座，貨台可放入 1 組歐規棧板，也設置掛鉤。安全科技方面，第二代 Amarok 將配置超過 30 項，原廠宣稱其中有超過 20 項為首度導入 Amarok 車系當中。

Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
動力配置方面，第二代 Amarok 將提供 1 款汽油引擎及 4 款柴油引擎選項，排氣量分為 2.0 升或 3.0 升，汽缸數分為 4 缸或 6 缸，驅動方式分為後輪驅動或四輪驅動，原廠透露最大載重將達到 1.2 公噸，最大拖曳能力達到 3.5 噸。

Volkswagen Amarok
Volkswagen Amarok
Volkswagen Nutzfahrzeuge 表示第二代 Amarok 將提供 5 個編成，自入門起分別是 Amarok、Lift、Style，旗艦車型則有越野取向的 PanAmericana 及道路取向的 Aventure，兩者並無高低之分，車身形式將提供雙廂四門及單廂雙門，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤關於第二代 Amarok 的最新消息，敬請鎖定。

Volkswagen Amarok
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