將在今年底前發表　第二代 Volkswagen Amarok 偽裝車首度亮相

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第二代 Amarok 由德國與澳洲團隊共同開發，在外觀造型上採用 X 設計風格，較第一代車款更具有越野與粗獷感受，車頭配置大面積水箱罩，與 LED 頭燈組相連，還可選配 IQ.Light 矩陣式頭燈，車側具備大型外闊式輪拱，足踏最大 21 吋輪圈，更首度提供全地形輪胎，車頂配有行李架。尺碼部分，第二代 Amarok 的車長前一代超過 100mm 來到 5,350mm，軸距增加 175mm 來到 3,270mm，原廠指出在前後懸縮短的情況下，越野能力與涉水深度均較前一代更為進步。
內裝方面，第二代 Amarok 擁有類皮質造型搭配縫線點綴的儀錶台及門飾板，中控台配備與 Ranger 相仿的直立式觸控螢幕，但換上 Volkswagen 方向盤，前座椅可進行 10 向調整，後座椅可供 3 名成人乘座，貨台可放入 1 組歐規棧板，也設置掛鉤。安全科技方面，第二代 Amarok 將配置超過 30 項，原廠宣稱其中有超過 20 項為首度導入 Amarok 車系當中。
動力配置方面，第二代 Amarok 將提供 1 款汽油引擎及 4 款柴油引擎選項，排氣量分為 2.0 升或 3.0 升，汽缸數分為 4 缸或 6 缸，驅動方式分為後輪驅動或四輪驅動，原廠透露最大載重將達到 1.2 公噸，最大拖曳能力達到 3.5 噸。
Volkswagen Nutzfahrzeuge 表示第二代 Amarok 將提供 5 個編成，自入門起分別是 Amarok、Lift、Style，旗艦車型則有越野取向的 PanAmericana 及道路取向的 Aventure，兩者並無高低之分，車身形式將提供雙廂四門及單廂雙門，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤關於第二代 Amarok 的最新消息，敬請鎖定。