母乳六個月後較沒營養？　國際：營養豐富沒減少

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張淳翔醫師表示，二月份刊登在Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition波蘭的研究，比較產後3~6周和產後一年以上的母乳去作分析比較，結果發現，脂質和總熱量都是一年以上的母乳比較多，而蛋白質的話是平手（無顯著差異），比較少的只有醣類（乳糖），這也能夠解釋，因為一歲以後腸道內乳糖酶的活性開始漸漸降低，因此一歲以後的母乳乳醣量也比較少。
而以免疫功能來說，過氧化氫酶活性、總抗氧化能力也是一年以上的母乳較多，而溶菌酶、乳鐵蛋白、維他命Ｃ比較起來是差不多（無顯著意義）。
4~6個月開始加副食品 訓練口腔及舌頭
所以坊間認為6個月後母乳沒營養，其實是錯誤的。但雖然母乳有其營養及免疫價值，要提醒民眾的是，4~6個月開始要加副食品，是因為我們的食物來源終究要從奶類改成固體食物，而副食品就是中間的過渡期。
隨著口腔肌肉和舌頭功能里程碑的發展，有不同階段的口腔刺激，4~24個月之間非液態（奶）的食物刺激，對於咀嚼和未來的說話構音扮演關鍵角色，所以目前的共識是在4~6個月開始要給予副食品。
母乳續餵 增加含鐵副食品
而母乳中營養成分當中4~6個月後會缺乏的是鐵，因此給予含鐵的副食品很重要，紅肉、蛋黃和深綠色蔬菜都富有鐵質，搭配含維他命C的蔬果吸收率會更好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53519
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