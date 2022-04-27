壯年男消化不良就醫驚罹大腸癌　醫籲定期檢查救命

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大腸癌已續14年蟬聯國人十大癌症之首，據統計顯示，大腸癌雖好發於50歲以上民眾，但國內患者有逐漸年輕化趨勢，本身門診就出現不少30~40多歲患者，其中不更乏平時飲食及作息都十分自律的患者。
亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫師林敬淳表示，腸癌根據腫瘤長的位置不同，可以分為大腸癌及直腸癌等，其表現症狀大不同，而早期大腸癌經過手術治療，治療效果通常都非常好，然而大腸癌初期沒有症狀，一旦察覺異常求診，往往已經進入中晚期階段，甚至出現遠處轉移的情形，凸顯出早期篩檢的重要性。
糞便潛血檢查 及早揪出罹癌可能
林敬淳也提醒，大腸癌腫瘤或是瘜肉，有機會受因糞便摩擦而流血，因此可透過檢查，揪出肉眼看不見的血液；目前國健署便補助50～57歲民眾，每兩年可做一次糞便潛血免費檢查，一旦檢查結果出現陽性，可進一步再透過大腸內視鏡檢查，確認是否罹癌。
排便、飲食不正常 遠離大腸瘜肉威脅
他建議民眾本身若有大腸癌家族遺傳史，或者排便、飲食習慣不正常等情形，可以透過癌症篩檢或大腸內視鏡檢查是否有大腸瘜肉，若早期發現並進行處理，可降低七到九成以上轉化成大腸癌的機率，平時則應維持良好的生活習慣、均衡飲食，多攝取蔬菜水果類，幫助身體排便順暢，遠離大腸癌的威脅。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53522
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