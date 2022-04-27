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本土確診近9千！再添16例中重症、2例死亡

本土確診近9千！再添16例中重症、2例死亡
本土確診近9千！再添16例中重症、2例死亡

健康醫療網

2022-04-27 17:01:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增8,923例COVID-19確定病例，分別為8,822例本土個案及101例境外移入（84例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增2例死亡。指揮中心表示，今日新增之8,822例本土病例，為4,268例男性、4,551例女性、3例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，發病日介於今（2022）年4月1日至4月26日，其中包含4,138例為無症狀感染。

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個案分佈於各縣市狀況

  • 新北市3,241例
  • 臺北市1,892例
  • 桃園市1,452例
  • 基隆市476例
  • 臺中市356例
  • 高雄市268例
  • 花蓮縣237例
  • 臺南市179例
  • 宜蘭縣135例
  • 新竹縣110例
  • 彰化縣98例
  • 新竹市82例
  • 屏東縣63例
  • 雲林縣62例
  • 苗栗縣53例
  • 南投縣35例
  • 嘉義縣24例
  • 臺東縣23例
  • 嘉義市及澎湖縣各12例
  • 金門縣10例
  • 連江縣2例
相關疫情調查持續進行中。

8旬翁、10多歲女，皆有「慢性神經系統疾病」

指揮中心指出，今日新增16例中重症患者。醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中2例重症分別為80多歲與10多歲男性、女性，都有慢性神經系統疾病，10多歲女性尚未接種疫苗，而80多歲患者同時還有癌症病史，已接種三劑疫苗，他們的共通點都是肺炎合併呼吸窘迫，都住在加護病房，使用瑞德西韋，也分別使用高流量的氧氣鼻管、氧氣面罩。另外14例中度個案，分別是20多歲到90多歲，其中2位沒接種過疫苗，皆有血氧濃度偏低或肺炎的情形。

個案要求回家　不接受醫院檢查釀死

今日新增2例死亡個案，其中於4/16公布的70多歲男性、有癌症病史的中症個案，後來轉成重症，並且死亡。羅一鈞表示，原本是因為相關慢性病住院，4/13時進行接觸者採檢，驗出陽性，住院當中病況惡化引發肺炎、出現多重器官衰竭以及癌症轉移持續惡化不幸過世。

羅一鈞表示，另一例是境外移入病例，4/16入境落地採檢是陰性，不過隔天就出現咳嗽、流鼻水等症狀，本身有癌症與心臟病史，就醫採檢時結果尚未出爐，且醫院預計要安排進一步檢查，但該名患者因自身因素，要求自動離院回家，直到第二天被家人發現昏迷，緊急送醫，急救無效死亡，死因是心肺衰竭與新冠肺炎。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53561

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