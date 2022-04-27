啟用 PBV 戰略　Kia 於韓國市場推出 Niro Plus

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基於汽車市場朝向電動、模組化的轉變，以及在車聯網與行動傳輸技術成熟下，共享經濟將顛覆傳統汽車租賃模式，因此 Kia 原廠瞄準此市場商機，目前已開發一款可調整車身形式與尺寸的專用平台，來滿足不同需求的客戶和不斷變化的市場趨勢，預計將在 2025 年推出首部專用平台的 PBV 車型。
而在滿足未來條件之前，Kia 初期的策略係以現行第一代 Niro EV 重新改裝，針對韓國當地消費者與業者需求，將車長和車高分別增加了 10mm 和 80mm 來增進車內空間表現，並且換上薄型化座椅與門板，為方便進入，於 B 柱上安裝把手，同時也新增車門反光鏡以增加乘客的安全。內裝其餘設計基本相同，但 Kia 還提供租賃司機使用的數位行駛記錄儀、計程錶和導航系統，並支援聲控和 OTA 線上更新的功能。
Niro Plus 除了供應韓國市場，最快也將在下半年於部分海外市場推出。擁有 BEV 純電動版本外，Niro Plus 還預計針對每個市場喜好與需求，提供 PHEV 插電式混合動力和 HEV 混合動力 (HEV) 等車型。Kia 預計透過 Niro Plus 在全球市場逐步擴大 PBV 的服務範疇，進一步的市場規劃細節將很快公佈。