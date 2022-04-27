▲ 從小就對保時捷情有獨鍾！美網冠軍 Emma Raducanu 出任品牌大使

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目前世界排名於第 11 名的 Emma Raducanu，是女子網壇新一代年輕傑出選手的代表人物。她在美國網球公開賽取得冠軍之後獲頒大英國帝國官佐勳章（OBE, Order of the British Empire Award），成為有史以來獲得這項榮譽最年輕的女性。上週也是她首次參加在斯圖加特的保時捷露天綜合體育場（Porsche Arena）舉行的保時捷網球大獎賽（Porsche Tennis Grand Prix），共有超過三千五百多名觀眾進場觀戰，場面盛大。保時捷全球品牌大使 Emma Raducanu 對上 20 歲波蘭籍世界球后 Iga Swiatek，近 2 小時的激烈對打後 Emma Raducanu 在斯圖加特女網公開賽得到 8 強的成績，成為繼去年美國網球公開賽後的一大突破。
Emma Raducanu 説：「對我來說，能成為保時捷的品牌大使實在是意義非凡。保時捷是我從小就非常喜歡的品牌之一。我的啟蒙網球教練中有一位就是開保時捷 911，我每天早上去訓練的時候都會看到他的保時捷，小小年紀的我被那部車深深吸引，總是夢想著有一天也能坐在自己的保時捷駕駛座上。長大後，我會去英國布蘭茲哈奇賽道（Brands Hatch）現場 Porsche Carrera Cup 的決賽。精彩又刺激的賽車讓我的腎上腺素飆升，看著保時捷在賽道上馳騁不知不覺中成為我一週中最快樂的時光。可以跟我熱愛又有共鳴的品牌合作實在意義重大，我相當期待跟保時捷合作所擦出的火花。」
保時捷全球執行董事會主席 Oliver Blume 表示：「我們熱情歡迎 Emma Raducanu 加入保時捷的大家庭。她不僅展現了運動員堅強與自信的特質，更為全世界的年輕女性樹立榜樣。Emma Raducanu 向世界證明只要相信自己並全力以赴，就能實現目標。我們被她的熱情所感動，她秉持保時捷品牌的價值觀，我們認為邀請她擔任保時捷品牌大使是再適合不過的。」
保時捷公關新聞部門副總裁 Sebastian Rudolph 表示：「Emma Raducanu 是一位非常優秀的年輕女性，不管在場上還是場外都展現了迷人出眾的活力、富有感染力的熱情，與自信的態度。她在那場美國網球公開賽上充滿朝氣與力量的表現令球迷為之瘋狂，也反映出著 Emma 對網球運動的激情與渴望。我們期待與 Emma 合作，並看她繼續在全球網壇發光發熱。」