COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

首波供應燃油動力　全新 Mercedes-Benz T-Class 正式亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-04-27 19:25:40

Mercedes-Benz 正式發表全新 T-Class 車系，其同樣是 Mercedes-Benz 與 Renault-Nissan-Mitsubishi 聯盟合作開發的全新廂型車產品，在原廠的規劃中，T-Class 自 Citan 車系獨立劃分而出，專攻家庭取向的休旅產品。

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀部分，T-Class 承襲 Sensual Purity 家族化設計語彙，車長 4,498mm、車寬 1,859mm、車高 1,811mm，軸距為 2,716mm。車頭造型與第二代 Citan 接近，但水箱罩較為纖細，前保險桿與後視鏡外蓋標準採車身同色式樣，並配置功能更豐富的 LED 頭燈組，同時取消獨立霧燈設計。車身兩側維持側滑門設計，採用 16 吋或者可選配 17 吋胎圈。尾門標準採用上掀式方式，尾燈則提供 LED 導光條燈組。

內裝方面，保留 Citan 同樣的設計鋪陳，融入新世代 Mercedes-Benz NGCC 車系的元素，包括圓形出風口、三幅式方向盤及雙環式儀錶板等，排檔座周圍亦新增飾板點綴。Style 與  Progressive 車型配有 7 吋 MBUX 多媒體螢幕，儀錶板為加入全液晶顯示，僅有單一 5.5 吋行車資訊幕選擇。不過像是包含 THERMOTRONIC 豪華型雙區恆溫空調、KEYLESS-GO 引擎啟動功能及 Qi 手機無線充電等配備都可以透過選配來滿足使用需求。

動力表現上，在純電版 EQT 尚未發表前，T-Class 初期提供 T160、T180 兩款汽油車型以及 T160d、T180d 兩款柴油車型。汽油部分採用 1,332cc 直列 4 缸渦輪引擎，最大輸出分為 102ps/200Nm 及 131ps/240Nm，柴油部分採用 1,461cc 直列 4 缸渦輪引擎，最大輸出分為 95ps/230Nm 及 116ps/270Nm。

T-Class 雖然說從 Citan 獨立出來，但仍不難看出兩者間的濃厚血緣，兩者關係就如同 Vito 與 V-Class，將產品定位劃分更為清楚，分別是家用與商用。而在 EQT 亮相後，相信會使 Mercedes-Benz 旗下的商用車產品線更為完整。

從小就對保時捷情有獨鍾！美網冠軍 Emma Raducanu 出任品牌大使

啟用 PBV 戰略　Kia 於韓國市場推出 Niro Plus

金牛座變身 ─ Ford於中東地區推出新改款Taurus！

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
47.75%52.25%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀