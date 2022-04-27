正在化療可以運動嗎？ 癌症病人的運動處方解析



有氧運動



阻力運動



伸展運動





頻率



每週三到五天



每週2-3天，建議中間相隔48小時



每週二到三天以上，最好每天做





強度



「心跳儲備率40%-<60%」下訓練──計算公式為「220-年齡-休息時的心跳速率)X(40%~<60%)+休息時的心跳速率」。



可用自覺疲勞程度決定進階



最大肌力的60%-80%(最大肌力的意義為，出力做某個動作一下就會力竭無法立刻做第二下)。



或是同一個動作反覆次數6-15下，視狀況漸進超過15下。可用自覺疲勞指數和最大肌力的百分比對照。



痛可忍受下，伸展到緊繃輕微不適





時間



每天總時間大於等於30分鐘，至於每次多久則沒有最短時間限制。在化療、放射線治療時視狀態調整。



大於等於一組，一組大於等於8下，組間休息時間大於等於60秒



10-30秒



