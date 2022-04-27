正在化療可以運動嗎？ 癌症病人的運動處方解析

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這時候許多患者會想，正在接受治療，體力比較不好，是不是等療程結束在訓練比較好？其實根據美國運動醫學學會(ACSM)指出：大多數患者在低強度走路、漸進的肌力運動、柔軟度課程，不需要過度複雜的評估才能「開始運動」，以免反而造成運動上的阻礙。但在開始訓練之前，要先掌握病史、目前的健康問題以及運動禁忌。台灣運動醫學學會副秘書長林杏青說明，例如必須知道是何種癌症、目前是否正在接受何種治療、目前腫瘤是否仍然存在、以及有沒有相關副作用及併發症──神經病變、淋巴水腫、造口、骨轉移等。小心監測是否有新的症狀產生，例如出現眩暈、噁心、胸痛，應暫停運動。運動指導者也必須知道：「癌症腫瘤轉移」和「因為癌症或腫瘤治療產生的心臟問題」有可能還沒被發現，協助留意是否有症狀上的變化。
治療期間疲憊 可每日多次短時間運動
除非嚴重貧血、病情惡化或嚴重感染的病人在癌症手術後不宜立刻運動。正在化療或接受任何的癌症治療並非絕對運動禁忌，若是在治療期間較為疲憊，可以以每日多次短時間運動的方式取代長時間大量運動，在不引起症狀惡化下留意症狀緩慢漸進運動，並隨症狀調整運動強度。有氧運動對治療期間的疲勞有改善效果，因此太過保守反而忽略運動本身帶來的好處。如果化療期間有免疫力不足的情形，應避免到大眾醫療場館運動或游泳。
負重訓練注意安全 強度模式均可調整
其他訓練考量上，若有神經病變必須注意負重訓練的安全性，小心跌倒，若風險較高，固定式腳踏車就比自由重量訓更安全；有較高骨折風險就需要調整阻力訓練的衝擊。乳癌病人的訓練必須以不引起進一步水腫為目標調整訓練強度，並建議已有淋巴水腫的病人在穿戴壓力袖套下訓練。若是有腸造口，專家建議需要小心運動引起的腹內壓升高。
（文/台灣運動醫學學會副秘書長 林杏青）
根據美國運動醫學會(ACSM)癌症患者應進行的運動
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| 有氧運動
| 阻力運動
| 伸展運動
| 頻率
| 每週三到五天
| 每週2-3天，建議中間相隔48小時
| 每週二到三天以上，最好每天做
| 強度
| 「心跳儲備率40%-<60%」下訓練──計算公式為「220-年齡-休息時的心跳速率)X(40%~<60%)+休息時的心跳速率」。
可用自覺疲勞程度決定進階
| 最大肌力的60%-80%(最大肌力的意義為，出力做某個動作一下就會力竭無法立刻做第二下)。
或是同一個動作反覆次數6-15下，視狀況漸進超過15下。可用自覺疲勞指數和最大肌力的百分比對照。
| 痛可忍受下，伸展到緊繃輕微不適
| 時間
| 每天總時間大於等於30分鐘，至於每次多久則沒有最短時間限制。在化療、放射線治療時視狀態調整。
| 大於等於一組，一組大於等於8下，組間休息時間大於等於60秒
| 10-30秒
| 類型
| 可考慮固定式腳踏車、跑步機、游泳等。身上有管路、造口時避免游泳，免疫不全如化療及放射線治療時也是。
| 無論是手持可移動的重物或是使用器械(如健身房的各種器材)都可以，練8-10個包含大肌群的動作
| 靜態被動或主動伸展都可以，伸展身上肌群肌腱。太極以及瑜珈都是不錯的形式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53543
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