看重營業專用市場 ─ Kia於韓國推出Niro Plus營業專用車

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Niro Plus是以首代Niro EV所衍生，但為了對應出租營業用車的運載需求，車長與車高分別增加了10mm與80mm，同時，採用更薄的座椅與門飾板，以換取更多空間，並且在B柱上增加把手，以便乘客上車，並在車門內緣增加反光片，增加車門開啟時的安全性。
此外，Kia還為該車型開發模組化一體式顯示幕，整合多想功能與過多顯示幕，可顯示包括：導航、數位行車紀錄器、語音辨識與計程系統等，並可設定自我喜愛點與鄰近充電站等資訊。Kia也將在不同地區與當地企業合作，提供無線OTA更新服務。
一直以來，Kia不斷尋求提升幫助人們與企業的全新車款，為此希望以營業用車〈PBV〉來建構未來行動重要元素。在此之前，Kia已在2月份推出韓國首款單座貨車Ray Van。
Kia可說是全球推動營業專用車〈PBV〉的先驅，計畫至2030年成為市場領導者。為此，Kia正在開發一組專用模組平台，可衍生出各種型態與尺寸之營業專用車〈PBV〉，以應付瞬息萬變的消費者需求與市場趨勢。Kia計畫在2025年推出首款專職的營業專用車〈PBV〉，尺碼將與目前中型車相當，但具有一定的擴充性。而Niro Plus可說是Kia投入營業專用車〈PBV〉市場的第一步，未來該市場將具備巨大發展潛力。
Niro Plus之通用版本預計將在2022下半年開始外銷至韓國以外市場，除了提供純電版本外，還會依據市場需求提供PHEV插電式混合動力與HEV混合動力等其他版本。