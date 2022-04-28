個性有型再進化，全新改款 Volkswagen T-Roc 試駕

我是廣告 請繼續往下閱讀
●新世代貫穿廠徽的 LED 燈條設計
●新增 LED Matrix 矩陣式頭燈，根據環境、車速、模式、轉向進行智慧變化 (330 TSI R-Line Performance)
●升級軟質中控台與新世代的數位座艙
●多媒體主機加大到 9.2 吋
●全新觸控空調操作介面，提供更直覺的操作
●0-100 加速由 7.2 秒進步到 6.8 秒 (330 TSI R-Line Performance)
今年引進的小改款車型為 2022 年式，編成及預售價分別是 280 TSI Style Design (新台幣 122.8 萬元起) 及本次試駕的 330 TSI R-Line Performance (新台幣 144.8 萬元起) 共 2 款，正式售價還有待後續揭曉。在這次的媒體公辦行程中原廠也悉數提供試駕體驗，能夠充分感受兩款車型定位和配備上的差異之處。
在外觀設定上，T-Roc 依舊保有其最大特色的 Coupe-Like 斜背外型，在小改款後全車系悉數換上新式的廠徽、字標以及前保險桿設計，280 TSI 車型搭載標準遠近 LED 頭燈，下氣壩採用蜂巢式設計，並透過霧銀飾板點綴，足踏 18 吋 Portiamo 單色鋁圈。另一款 330 TSI 車型標配 R-Line Performance 套件，保桿取消兼具日行燈與方向燈功能的環形 LED 燈組，改以直立 LED 燈組陳列，同時升級搭載 LED Matrix 矩陣式頭燈，並含有水箱護罩連貫式 LED 定位燈，以及燻黑尾燈、19 吋 Misano 鋁圈，結合專屬黑化風格套件整體更顯跑格魅力。
LED Matrix 矩陣式頭燈為 330 TSI R-Line Performance 標配。
280 TSI Style Design 採 18 吋 Portiamo 單色鋁圈，配胎尺碼為 215 / 50 R18。
330 TSI R-Line Performance 採用黑色 19 吋 Misano 鋁圈，配胎尺碼為 225 / 40 R19。
330 TSI R-Line Performance 下氣壩採用單橫柵樣式，保桿取消兼具日行燈與方向燈功能的環形 LED 燈組，改以直立 LED 燈組陳列。
T-Roc 330 TSI R-Line Performance 車身尺碼長寬高分別是 4,251mm / 1,819mm / 1,573mm，而 280 TSI Style Design 因懸吊高低設定不同，車高較高為 1,584mm。打開車門，迎來的是那股似曾相似的熟悉感，雖然沒有太多驚奇，但其實整體中控台較舊款悉數重新設計，並且同步升級軟質塑膠來鋪陳，大幅精進車內質感。配備上 280 TSI Style Design 車型與 330 TSI R-Line Performance 車型，分別採用 Vienna 運動型真皮座椅和 Nappa Carbon 碳纖維紋運動型真皮座椅，以及 Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調，並且新增駕駛座 12 向電動調整附記憶功能。
全車系標配最新 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機、原廠中文導航系統 / MapCare 圖資更新、Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、App-Connect 多媒體手機鏡射 (含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay )及手機無線充電裝置，豐富且適宜消費者使用的配備項目提供改款 T-Roc 更好的市場競爭力。另外，330 TSI R-Line Performance 車型更採用 R-Line Performance 專屬運動化真皮多功能方向盤 (觸控式)、黑色頂蓬及金屬踏板來強調運動化的本格。
全車系標配 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表與最新 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機。
330 TSI R-Line Performance 車型採用 R-Line Performance 專屬運動化真皮多功能方向盤，按鍵也升級觸控式精進科技氛圍。
Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表。
Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機內建原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射 (含 Android Auto 與無線 Apple CarPlay )。
空調採用與 Tiguan 相同的 Air Care Climatronic 觸控式電子界面。
280 TSI Style Design 車型採用 Vienna 運動型真皮座椅，並具備駕駛座 12 向電動調整附記憶功能，包覆性與支撐性達到水準之內。
330 TSI R-Line Performance 車型採用 Nappa Carbon 碳纖維紋運動型真皮座椅，椅背上方可見 R 字樣訴說身分，椅背側邊造型更加突出，帶來較 280 TSI 鮮明的側向支撐與包覆性。
後座同享前座的座椅材質，發泡綿設定軟硬恰當，觸感舒適也有利於長途乘坐，不過腿部及頭部空間受限於軸距及車頂造型而不算寬裕。
附表為本站實際量測之後座空間數據。
後座具有冷氣出風口，下方還設有兩組 USB Type-C 插孔。
T-Roc 在標準狀態之下具備 445 公升的行李廂置物容積，將後座椅背進行 6/4 分離傾倒可提昇至 1,290 公升之譜。
附表為本站實際量測之行李廂空間數據。主被動安全科技方面，T-Roc 全車系搭載 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，加入 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，一鍵整合全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，在本次改款上新增 Emergency Assist 緊急待援輔助系統及主動乘員防護系統 (前方及後方偵測)，提供最完整 Level 2 自動駕駛輔助系統。
Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，可透過方向盤左側一鍵整合全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統。在動力部分，280 TSI 車型採用 1.5 升渦輪增壓四缸引擎，最大馬力 150ps / 5,000 - 6,000rpm、最大扭力 25.5kgm / 1,500 - 3,500rpm；330 TSI R-Line Performance 則有最大馬力 190ps / 4,200 - 6,000rpm 和最大扭力 32.6kgm / 1,500 - 4,100rpm，另外還搭載包括 R-Line Performance 專屬運動化懸吊系統，車身降低 10mm，同時具有 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統和 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統。
280 TSI 車型採用 1.5 升渦輪增壓四缸引擎，最大馬力 150ps / 5,000 - 6,000rpm、最大扭力 25.5kgm / 1,500 - 3,500rpm。
330 TSI R-Line Performance 採用 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，擁有最大馬力 190ps / 4,200 - 6,000rpm 和最大扭力 32.6kgm / 1,500 - 4,100rpm。首先駕駛著 280 TSI 車型，其所搭載的 1.5 TSI 引擎具備汽缸歇停技術，以過去搭載於 Tiguan、Golf 等車款上所展現的油耗演出，應能符合經濟型買家的期待，150hp 最大馬力與 25.5kgm 峰值扭力，在節能中不失提供足夠的推進力量，於 1,500rpm 即可提供足夠的牽引力，280 TSI 對於應付日常使用已算足夠，與排氣量更大的 330 TSI 相比，中高速域的延伸能力稍弱。不過整體來說，1.5L 汽油動力搭配 7 速 DSG 變速箱，運轉及動力銜接的精緻度不僅駕馭起來輕快，所營造的動態行進環境也令人感到舒適。
換上 330 TSI 車型，190ps 最大馬力較 1.5 TSI 有著更鮮明的出力，驅動 T-Roc 的反應更敏捷一些，搭配 4Motion 傳動系統，透過 EDS 電子限滑作動。在一般情況下保持前輪驅動，而一旦監測到前輪有打滑的可能，系統便會將將動力傳遞至後軸，結合 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統在不同速域下確實可產生適切的方向盤回饋力道，指向性不刻意精準的調校對於 SUV 產品定位來說也相當符合，讓駕駛在享受樂趣的同時，乘客也不會感受過多不適。
Volkswagen T-Roc 憑藉獨特的設計感首次引進國內市場後即受到好評，現在改款後全面精進，包含外觀、內裝與配備都有顯著的進化，即便預售價格來到有多達十幾萬的漲幅，應當還是可吸引渴望入手進口歐系跨界休旅，亦滿足個人風格的消費者買單。