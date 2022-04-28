也許我們可以稱它為最美電動敞篷跑車 ─ Wiesmann發表Project Thunderball

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Project Thunderball延續了Wiesmann一貫的古典設計，但在那貝殼狀引擎蓋下，已不再是搭載過去慣用的BMW動力，取而代之的是兩具都被裝設在後軸的電動馬達，讓它成為一輛後輪驅動的敞篷跑車。
Project Thunderball所搭載的兩具電動馬達，可輸出達680hp最大馬力與1100Nm，拜車體以碳纖維打造，在配置電池下，車重僅1775kg，重量馬力比約2.5kg/hp，使其可以2.9秒時間完成0-100km/h加速，0-200km/h加速也只需要8.9秒即可完成。
而且Project Thunderball不僅有強大性能，在配置最大92kW〈83kWh可用〉之電池，可提供約500km的最大續航力，並具備800V技術，可使用家用22kW充電裝置充電，也可用300kW直流快速充電系統進行高速充電。同時，Project Thunderball還配有五段可調之動能回充裝置，可利用制動動能為電池充電。在省去了傳統引擎等機械空間後，可提供前180L、後125L之雙行李廂空間。
不過Wiesmann並沒有公布Project Thunderball確切的建議售價，以及開始販售的時間，所以也只能繼續等待後續消息了。