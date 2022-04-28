「快篩實名制」4/28上路！購買重點一次看

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一、販售模式：依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式。
二、販售地點：全國4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所。
三、販售對象：持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。
四、購買份數：每輪每身分證字號僅能購買1次（可代購），另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元。
五、販售價格：1人1份5劑，共500元（醫材原則售出，概不退換）。
六、分流機制：比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。
七、販售份數：至少5,000萬劑，1,000萬份（人次）。
八、販售資訊查詢：健保署、食藥署、藥師公會官網。
另口罩實名制1.0從2020年2月6日實施，歷時2年多，將於4月30日完成第一階段的任務（多數藥局轉為販售快篩試劑實名制），5月1日起欲購買口罩實名制的民眾請至145家藥局購買（藥局名單可至食藥署官網查詢）。
調整機組員檢疫防疫措施 5/1起上路
指揮中心表示，經交通部民航局、國籍航空公司及機組員等持續努力及落實執行「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，機組員追加劑疫苗完成率高達96%以上，加上嚴格的外站零接觸、機上全程防護與返臺後之定期檢測等措施，組員執勤染疫確診率低於一般入境旅客，且考量機組人員長期居檢、飛行任務循環壓力以及航空公司已建立快篩結果回報及管理機制等因素，宣布自今年5月1日起（以表定航班抵臺時間計算），調整國籍航空機組員返臺後之檢疫防疫措施。
一、入境旅遊疫情第三級地區（長程航班）
（一）已接種疫苗追加劑且滿14天者：比照「縮短居家隔離天數為3+4天」，返臺後進行3天居檢（一人一室為原則，不得外出）及續行4天自主健康管理（D0-PCR檢測；D4-7每日快篩或PCR檢測）。
（二）未接種疫苗追加劑（含已接種追加劑但未滿14天）者：維持原檢疫規定5天居家檢疫（D5-PCR檢驗）+9天加強版自主健康管理（D9、D14-PCR檢測）；選擇家戶檢疫者，應由航空公司於入境日安排PCR檢測後，搭乘防疫專車至檢疫處所續行檢疫措施。
二、當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班）
（一）已接種疫苗追加劑且滿14天者：調整為5天自我健康監測，且應每5天快篩或PCR檢測。
（二）未接種疫苗追加劑（含已接種追加劑但未滿14天）者：維持原檢疫規定，7天自主健康管理，且每７天PCR檢測。
指揮中心特別提醒，國際疫情變化快速、新型病毒株難以預測，後續仍將視國際疫情滾動檢視機組員返臺檢疫措施，並要求民航主管機關、航空公司及機組員務必持續落實檢疫防疫專案，確保組員、家人及社區防疫安全。如違反「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，民航主管機關將從重裁罰違規機組員及所屬航空公司。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53562
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