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低血糖危機！　糖尿病友與照護者應了解的預防與處理

低血糖危機！　糖尿病友與照護者應了解的預防與處理
低血糖危機！　糖尿病友與照護者應了解的預防與處理

健康醫療網

2022-04-28 09:31:00

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】70歲的陳伯伯平常喜歡騎單車出門，沒想到某日路倒在一旁，嚇得路人趕緊叫救護車，送醫過程中救護人員發現陳伯伯血糖過低，緊急給予葡萄糖水後症狀即改善。原來陳伯伯是糖尿病友，長期接受治療，但血糖控制卻不是非常標準，因為血糖過低才昏倒在路邊。羅東博愛醫院新陳代謝科主治醫師賴史明表示，事後陳伯伯重新接受衛教與調整用藥，提醒他外出時身上要備有糖，且不可空腹運動，避免低血糖昏倒的情況再次發生。

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糖尿病重要衛教　低血糖處置不當恐危及生命

台灣糖尿病患約占20歲以上人口數的10%，每年新增的比例也逐漸升高。賴史明醫師指出，針對糖尿病患的衛教當中，其中最重要的一項就是低血糖的應對，血糖過低時可能會出現頭暈、冒冷汗、手抖、腿軟無力等症狀，或感受到肚子餓，此時若有警覺，都可自己立刻補充糖分；若未及時處置，嚴重可能會出現意識不清、類似中風的肢體偏癱感，還可能昏迷，甚至危及生命。

用藥過量、吃太少、劇烈運動　恐造成低血糖

糖尿病應該是血糖過高，怎麼會出現低血糖的危機？賴史明醫師解釋，通常接受治療的糖尿病患會在餐前服用控糖藥物或注射胰島素，一旦計算失誤用藥過量、當餐進食太少、因忙碌忘記吃飯、從事劇烈運動等情況下，就可能發生血糖過低。

當下症狀輕微時，病人可自行利用糖果、方糖、葡萄糖等補充糖分；症狀嚴重失去意識、昏迷者，照顧者或家人可從牙縫中給予濃糖水、蜂蜜、果糖等，讓他慢慢吸收，不要一口氣灌進去。若是第一型糖尿病患者，通常會備有升糖素針劑，可立刻注射改善。

賴史明建議病友外出時身上一定要備有糖，尤其許多長輩喜歡早起出門運動，他也提醒千萬不可空腹，低血糖風險極高，若有運動計畫，前一餐也要多吃一點，並記得監測血糖數值。

沒經驗容易驚慌　病史長、年紀大者警示反應慢

通常曾有低血糖經驗的病人，再遇到時會應付得比較得心應手；但從未遇過的病人反而棘手。賴史明醫師指出，沒經驗的病人遇到可能會想不起從前的衛教內容，或是有些病史較長的病人根本沒放在心上，醫師只能再三叮嚀。他表示，身體機制對於血糖低於70時會開始有反應警示，也就是前述的症狀，而年長者身體反應較慢，加上病史長的病人通常神經也容易產生病變，警報器無法反應，造成發現低血糖時直接陷入昏迷重症。

糖尿病治療指引與時俱進，隨著全球建議一直在調整，賴史明醫師分享，2012年也推翻了糖化血色素一定要低於7的建議，更正為血糖控制的標準其實要有個別化差異，根據年齡、病史、餘命、家庭支援等條件來調整，譬如年紀大又有腎臟病的老人家就不建議要低於7，控制過嚴反而會增加低血糖的風險。

MAT-TW-2200269-1.0.04/2022



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53529

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