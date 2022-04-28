▲ 通勤結合車宿的新可能？VWCV T6.1 Caravelle VanLife Box 降低露營車入手門檻

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於一般普通受薪家庭而言，要為了露營而添購一輛擁有完整功能的露營用新車，就現實面來說其實有其難度，而VWCV 福斯商旅顯然是看中這一點，以平常作為商務貨運為主要使用方式的 T6.1 Caravelle 為基礎，置入 VanLife Box 好野露營組套件，用相對更實惠的價錢，讓本車不再只是到處奔波的商務用車，搖身一變也可以成為自我生活實現的 VanLife 露營車。
精確而言，這款所謂 VanLife Box 好野露營組，是與德國露營裝備開發商 Ququq 合作所開發的套件，由置放於上方的床組與下方的櫃體所組成，將第一排之後的座椅全數傾倒後，木製床架與床墊可以完整鋪設，以其 195 公分的長度來說，實際躺臥的感受度其實不差，不過如果你是習慣了家中臥室或是飯店空間感的首次車宿初學者，較為壓迫的垂直空間感需要一些時間來適應，此外，這組床架的架設是無法憑藉一己之力完成的，不過，既然是一家人在外露營，一起努力打造舒適露營環境的過程，想必也是樂趣所在！
另外一個重點，在於床墊套組下方的櫃體，以兩組卡扣解鎖後，分成三大區域。左側為簡易的烹飪區、置中區採拉伸式平台，可放入像是冰桶等較大的露營器具、最後則是採系統櫃鋪排的置物格，像是套件中所附的兩個十公升水箱，便是放在此處。不過，在此要提醒各位使用者，這組露營套件所提供的，是相當基本的露營設備，要真正達到使用上的便利性，諸如卡式爐、摺疊桌椅、甚或是遮陽簾等，都還是需要自備的。
聚焦回車輛本身，邁入 22 年式的 Caravelle，目前僅提供 150 L 與 204 L 兩款長軸車型，縱使維持著 T6.1 世代的既有造型設計，但招牌的廂式設計還是有著 3 / 3 / 3 的極佳化空間佈局。而駕駛介面也同樣採用 Volkswagen 目前最新世代的佈局，但歸因於本車還是較為強調實用面向的產品，故還是會首重在務實、功能導向為主，要在這輛車上看到什麼比較豪華的座艙物料，還是別太勉強它了。不過就駕駛輔助這個面向來看，較可惜的是，150L 車型設定在入門定位，品牌引以為傲的 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，並沒有配置在本車上，僅提供基本的定速功能，若往後隨著年式更迭而補上，無論對於商務亦或是戶外活動用途而言在便利性上一定都有所助益。
2.0 升柴油渦輪動力的配置，在 T6.1 Caravelle 的各編成均相同，差別只在於 204L 車型所配置的為雙渦輪機構，而這次所體驗的 105L 式樣，則提供 150 ps / 34.7 kgm 的出力，以本車接近兩噸的車身重量而言，柴油的高扭矩推力恰好完全展現了優勢，在提速的過程完全不會有力不從心之感，七速雙離合器變速系統的動力傳導也發揮綿密舒適的加速過程，無論是商務或家用的行車旅途而言，這些絕對都是優勢。
整體而論，加入了露營套件組的 T6.1 Caravelle，可以說是完全打破了以往該車系的純粹商務、運輸用途，透過基本配件的置入，讓售價相對親民的 Caravelle 又多了一種家庭戶外使用的可能性，畢竟，若是真的要擁有一台專門為露營而生的車款，諸如最基礎的 California Beach 就需要 250 萬以上才能入主，再回過頭來看看本車 179.8 萬元，再加上約莫 22 萬餘的套件加購價（五月底前下訂為 177,618 元）、以及商務家用兩相宜的使用情境，對於品牌而言，確實是以更划算的角度吸引消費者。
但若單從車輛「調整」成具備車宿或是露營用車的另一角度，以當前台灣興盛的露營車市場而言，加入了露營套件組的 T6.1 Caravelle 相較之下是否真的夠「親民」？相信會有不同答案。而未來 2GameSome 即將推出、與露營車相關的最新影片，有興趣的讀者，應該可從其中找到更多想法與可能。