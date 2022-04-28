攝護腺癌轉移性去勢療法無效　PARP抑制劑精準治療

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自1980年代起，就可以抽血檢驗攝護腺特殊抗原（PSA），就指數判斷是否罹癌，但闕士傑主任表示，仍有三成左右患者在確診時是已經轉移的。由於攝護腺癌一開始並無特異症狀，或是排尿不順暢、頻尿、夜尿等表現，與好發於50、60歲的良性攝護腺肥大症狀重疊，患者很容易忽略，也無法判斷惡性、良性。他進一步說明，目前尚未出現100%的診斷工具，透過抽血驗PSA、肛門指診檢查（觸摸直腸肛門前的攝護腺），可找出異常，卻無法明確與發炎、鈣化等區別；若是早期攝護腺癌，腫瘤仍小，或腫瘤長在深處、觸碰不到的位置，也可能摸不到。
曾在美國排名前三名克里夫蘭醫學中心泌尿專科執業12年的闕士傑主任分享，雖然診斷工具並非完全可靠，但有經驗的醫師可以藉由指診，由大小、硬度找出異常，再進一步進行切片分析。更可藉由超音波與核磁共振兩種影像工具找出懷疑點，再採樣，這種融合切片技術更可精準找出腫瘤。
未轉移攝護腺癌治癒率高 轉移患者易復發
而透過切片報告可以判斷癌症分期，闕士傑主任說明，「未轉移的攝護腺癌，通常有非常高的治癒希望，九成以上患者不會死於攝護腺癌。」利用手術、冷凍消融、放射療法、海扶刀等技術，都很有機會可以治癒。而三成左右的已轉移患者，通常轉移至骨盆腔中的淋巴、胸部、肺部或骨頭，就很難完全治癒，不過透過各種藥物治療，也能維持3至5年的生活品質，甚至旁人無法察覺。
近年來有6、7種藥物可針對轉移性攝護腺癌治療，過往會透過荷爾蒙治療，也就是利用藥物直接廢除睪丸功能，截斷癌細胞的糧食供給，也因此被稱為去勢療法。不過闕士傑主任指出，仍有5至10%患者經過一連串的更換藥物又復發轉移，這種基因突變的患者對去勢療法無效。從PROFOUND研究中看來，台灣攝護腺癌患者中，三成為基因突變，而轉移性去勢療法無效中13%是BRCA基因突變。
▲臺大醫院泌尿部主任闕士傑
轉移性去勢療法無效 找出突變基因PARP抑制劑延存活
隨著基因檢測與醫學進步，醫師可找出突變的癌症基因（BRCA/HRR），針對轉移性去勢療法無效的攝護腺癌，精準使用PARP抑制劑治療。闕士傑主任表示，這種口服標靶藥物可以抑制癌細胞，在影像學上明顯看到腫瘤縮小、控制骨頭轉移不擴散，延緩無疾病惡化存活期達20多個月，精準療法的出現，可幫助BRCA基因突變的轉移性攝護腺癌患者重新強化治療目標，也為轉移性攝護腺癌的患者提供新的治療選擇。
闕士傑主任在美國時曾遇過一位60多歲患者，確診時已轉移，先以傳統去勢療法，3年後反應不佳換第二線藥物，過一段時間又出現症狀、PSA指數飆升，用了當時能用的方法盡可能控制，在將近束手無策時，當時美國FDA已核可PARP抑制劑的治療，該名患者接受精準療法後，骨頭痠痛、腎臟水腫等臨床症狀都有改善，撿回一條命。
是否所有患者都須進行基因檢測？闕士傑主任回應，轉移性的晚期患者有些對第一線荷爾蒙藥物反應不錯，若對去勢療法反應變差時，便可先做基因檢測，做為後備方案。
精準治療給予支持 攝護腺癌患者勿恐慌
也提醒轉移性攝護腺癌患者，在漫長的抗癌過程中，需保持目標和動力，精準醫療就如同治療道路上的加油補給站，將能給予支持。50歲以上男性若未做過攝護腺檢查者，至少都要看一次泌尿科醫師，之後維持3至5年後定期回診；即使檢查有異狀也不用緊張，定期追蹤即可。進入精準醫療的時代，不僅檢驗診斷精準，用藥治療也追求精準，闕士傑主任呼籲患者不要恐慌，技術不斷進步，治療方針也越來越多，都可以與醫師討論出最適合的方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53507
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