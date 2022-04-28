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台北粉圓冰「餡料炸出」只要40元！他一吃驚豔：CP值破表

▲原PO發現台北竟然有一碗40元的粉圓冰，而且「餡料還超多」，讓他大讚「CP值破表」，貼文一出，網友全瘋狂。（圖／翻攝自木柵製冰所臉書粉專）
▲原PO發現台北竟然有一碗40元的粉圓冰，而且「餡料還超多」，讓他大讚「CP值破表」，貼文一出，網友全瘋狂。（圖／翻攝自木柵製冰所臉書粉專）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 11:06:50

萬物齊漲，唯獨薪水凍漲，許多民眾對於不斷上漲的物價都感到十分無奈；不過就有網友發現台北竟然有一碗40元的粉圓冰，而且「餡料還超多」，讓他大讚「CP值破表」，貼文一出，網友全瘋狂。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「台北一碗只要40元的粉圓冰！」為題發文，表示最近又找到一家CP值破表的冰店，不僅粉圓冰賣40元，就連雙圓冰也只要40元，讓他大讚「超佛」。

原PO也接著分享吃起來的口感，「店家的粉圓和地瓜圓口感是比較有嚼勁的那種！搭配基底的剉冰跟黑糖水吃起來也不甜膩」，他也加碼推薦「綜合芋見泥冰」，一大碗才75元，「有滿滿的芋泥、芋頭、粉圓和地瓜圓！ 這家的黑糖水甜度偏低個人覺得很加分，手工芋泥和芋頭吃起來都很綿密超幸福」，他在文末也附上店家的菜單及店名，「這家店名叫『木柵製冰所』，絕對是我在台北吃過數一數二便宜的冰店」。

▲原PO發現台北竟然有一碗40元的粉圓冰，而且「餡料還超多」，讓他大讚「CP值破表」，貼文一出，網友全瘋狂。（圖／翻攝自木柵製冰所臉書粉專）
▲原PO發現台北竟然有一碗40元的粉圓冰，而且「餡料還超多」，讓他大讚「CP值破表」，貼文一出，網友全瘋狂。（圖／翻攝自木柵製冰所臉書粉專）
貼文一出，老饕全瘋狂，「看起來好好吃，快流口水了，可惜不住台北」、「這家真的很好吃～」、「芋見冰跟阿爸的芋圓好像喔！」、「這家超讚！之前叫外送吃整個驚艷」、「謝謝分享！加入口袋名單」；不過也有網友表示，「我覺得還蠻偏僻的，要是來木柵再過來吃不用特別跑，畢竟木柵沒東西吃」、「木柵太遠pass」。（編輯：郭佩蓉）

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